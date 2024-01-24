Компания Volkswagen представила рестайлинг линейки Golf восьмого поколения. Гибридные версии GTE и Golf eHybrid получили серьезные обновления электрической части силовой установки.

Емкость батареи в Golf GTE 2025 увеличили до 19,7 кВт/ч, что почти вдвое превышает емкость батареи старого автомобиля на 10,6 кВт/ч. Аккумулятор также заряжается быстрее благодаря поддержке встроенной зарядки переменным током 11 кВт и быстрой зарядки постоянного тока 50 кВт. Батареи GTE хватит на 100 км хода исключительно на электричестве.

Читайте также: Volkswagen готовит новый седан Magotan на замену Passat

Обновленная силовая установка VW GTE выдает общую мощность в 268 л.с. Менее мощный Golf eHybrid запускается в серию вместе с GTE, но единственное заметное различие между ними заключается в том, что он имеет мощность 201 л.с.

Обновленный Golf также представлен в версиях с двигателями внутреннего сгорания. Бензиновый двигатель с турбонаддувом (TSI) и дизельный двигатель с турбонаддувом (TDI) – будут доступны для обновленной линейки хэтчбека сразу на этапе запуска. Также покупателям доступен мягкий гибрид (eTSI), который достался в наследство рестайлинговой модели с предыдущей версии Golf без изменений.

Также интересно: Volkswagen отказывается от механической коробки передач из-за экологии

Volkswagen оснастил Golf новым программным обеспечением VW MIB4, которая предлагает улучшенную производительность и удобство использования с обновленным интерфейсом. Эта система дебютировала на полностью электрическом ID.7 и появится на новом Passat.

Новая информационная система может похвастаться рядом инновационных решений, в частности интеграцией ChatGPT в голосовой ассистент IDA. Мультимедиа представлена на обновленном большом сенсорном экране с диагональю до 32,8 см. Также Golf получил обновленный ассистент парковки. Эта система позволит выгнать автомобиль с парковочного места с помощью смартфона.

Интерьер авто, которое в линейке Volkswagen считается "бюджетным", выглядит довольно эстетично. Он даже напоминает интерьер нового топового Golf GTI. В салоне заметны фамильные черты бренда – консервативность и практичность в мельчайших деталях.

Читайте также: Каким будет интерьер обновленного Volkswagen Golf GTI: фото

Стоимость нового Volkswagen Golf на момент его официальной презентации еще не объявили, однако в компании планируют сделать это в ближайшее время, ведь старт продаж ожидается весной.