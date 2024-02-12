Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz представили в Европе еще в 2022 году, однако он до сих пор не продается в США. Немецкий автопроизводитель решил намекнуть на возможный старт продаж, показав минивэн в рекламе.

Рекламный ролик, который показала Volkswagen, рассказывает о 75-летней истории бренда в США, начиная с первого VW Beetle, который прибыл в гавань Нью-Йорка на борту судна. С течением лет можно увидеть различные автомобили, включая Type 2 Microbus, Rabbit, New Beetle и электрический ID.4. Ролик завершается последним электромобилем Volkswagen - ID.Buzz 2025 года.

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В штатах продажи электрического микроавтобуса начнутся в этом году. Volkswagen еще не объявил уровни комплектации и цены на ID.Buzz. Эксперты предполагают, что цена будет стартовать от 50 000 долларов, а уровни комплектации могут быть такими же, как на ID.4.

ID.Buzz будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом. Первый вариант оснащен единственным электродвигателем мощностью 282 лошадиные силы, тогда как второй добавляет передний двигатель на общую мощность около 330 л.с.

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Электроминивэн оснащен батареей емкостью 86,0 кВт-ч и имеет запас хода в 460 км. Volkswagen говорит, что ID.Buzz подключен к быстрому зарядному устройству постоянного тока заряжается от 10 до 80 процентов примерно за 30 минут.

В США фургон будет предлагаться исключительно в пассажирской версии, а в Европе также доступна грузовая версия ID.Buzz Cargo. Внутри пассажирский вариант оснащен стандартными функциями.

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Передние сиденья с электроприводом также имеют подогрев, вентиляцию и массаж. Второй ряд также имеет подогрев в стандартной комплектации, а многоместное сиденье можно заменить на пару отдельных кресел за дополнительную оплату.

10,0-дюймовая панель приборов и 12,9-дюймовый сенсорный экран также являются стандартными, как и беспроводная зарядка телефона. В салоне есть восемь портов USB-C. Volkswagen также предлагает панорамный люк длиной 172 см.