Все идет к тому, что обеим моделям в продуктовой в линейке будет тесно и, вероятнее всего, уйти с рынка придется ID.3.

Ожидается, что такое произойдет к концу десятилетия. Об этом прозвучал намек одного из менеджеров Volkswagen, по словам которого "ID.3 может быть снят с производства после одного поколения, чтобы проложить путь к возвращению электрического Golf".

Полностью чистый е-Golf девятого поколения будет создан в Вольфсбурге на будущей платформе Scalable Systems от VW Group. Какое-то время VW будет продавать оба электромобиля, внезапного снятия с конвейера ID.3 не будет.

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"Мы увидим, как будет развиваться рынок. Мы начали работать над полностью электрическим Golf. У нас есть конкретные идеи к нему. Но уже сейчас видим, что будет мало места иметь две или три разных модели, которые подходят для одного клиента", – подчеркнул руководитель отдела технического развития компании Кай Грюниц, намекая на судьбу ID.3 после прихода на рынок следующего поколения Golf.

Недавно показанный Golf Mk8.5 знаменует собой финишный этап линейки компактных хэтчбеков в эпоху двигателей внутреннего сгорания и дань уважения к 50-летию модели и ее признанию: с 1974 года выпущено более 37 миллионов Golf.

Полностью чистый е-Golf девятого поколения все-таки вытеснит Volkswagen ID.3, но это будет не скоро. Фото: Volkswagen

Как сказал Грюниц электрический преемник сохранит название Golf потому, что «это сердце бренда» поскольку автомобиль имел наибольшие продажи в Европе. Впрочем, VW планирует сохранить и другие названия даже после того, как эра газовых двигателей закончится. В индексах будут использованы суффиксы «GTI» и «R».

Полностью прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе VW планирует с 2033 года.