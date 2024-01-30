Все йде до того, що обом моделям у продуктовій в лінійці буде тісно і, найімовірніше, піти з ринку доведеться ID.3.

Очікується, що це станеться під кінець десятиріччя. Про це прозвучав натяк одного з менеджерів Volkswagen, за словами якого "ID.3 може бути знятий з виробництва після одного покоління, щоб прокласти шлях до повернення електричного Golf".

Повністю чистий е-Golf дев’ятого покоління буде створений у Вольфсбурзі на майбутній платформі Scalable Systems від VW Group. Деякий час VW продаватиме обидва електромобілі, раптового зняття з конвеєра ID.3 не буде.

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"Ми побачимо, як розвиватиметься ринок. Ми почали працювати над повністю електричним Golf. У нас є конкретні ідеї щодо нього. Але вже зараз бачимо, що обмаль місця мати дві або три різні моделі, які підходять для одного клієнта", – підкреслив керівник відділу технічного розвитку компанії Кай Грюніц, натякаючи на долю ID.3 після приходу на ринок наступне покоління Golf.

Нещодавно показаний Golf Mk8.5 знаменує собою фінішний етап лінійки компактних хетчбеків в епоху двигунів внутрішнього згоряння і це данина пошани до 50-річчя моделі та її визнання: з 1974 року випущено понад 37 мільйонів Golf.

Повністю чистий е-Golf дев’ятого покоління все-таки витіснить Volkswagen ID.3, але це буде не скоро. Фото: Volkswagen

Як сказав Грюніц, електричний наступник збереже назву Golf, оскільки «це серце бренду», оскільки автомобіль мав найбільш продажі у Європі. Втім, VW планує зберегти й інші назви навіть після того, як ера газових двигунів закінчиться – в індексах будуть використані суфікси «GTI» і «R».

Повністю припинити виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Європі VW планує з 2033 року.