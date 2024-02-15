Эксклюзивная модель Volkswagen Golf Edition 50 знаменует начало продаж обновленного хэтчбека в Европе. Лимитированная версия имеет специальную отделку салона и новые диски.

Обновленный Golf можно узнать благодаря измененному бамперу, логотипа с подсветкой и новым матричным фарам, которые имеют новый высокоэффективный дальний свет с очень большим радиусом действия. Светодиодные задние фонари IQ.LIGHT 3D также получили новый дизайн.

Читайте также: Представлен обновленный Volkswagen Golf GTI 2025

Лимитированная версия Golf Edithion 50 создан на базе комплектации Style с уникальными дополнительными опциями. Авто получило 18 дюймовые диски, тонировку задних окон, подсветку решетки радиатор, а также трехмерный логотип "50" на средних стойках.

Салон лимитированной версии несколько отличается. Эксклюзивность и уникальность этого Golf подчеркивается такими же шильдиками "50" на молдингах передних порогов и нижней части руля, педалями из матовой нержавеющей стали и черной обивкой потолка.

Главный экран мультимедиа с интегрированной в голосовой ассистент нейросетью ChatGPT имеет диагональ 12,9 дюймов. Также специальная версия получила сенсорные ползунки для регулировки температуры и громкости со специальной подсветкой.

Также интересно: Volkswagen показал ID.Buzz в рекламе, перед стартом продаж в США

Также доступен опциональный пакет Plus, который включает откидной и сдвижной панорамный люк, матричные светодиодные фары и проекционный дисплей. Лимитированная модель будет предлагаться с различными силовыми агрегатами, начиная от 1,5 TSI, мощностью 150 л.с. с механической коробкой передач по цене 36 820 евро.