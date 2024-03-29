Преемник Beetle появился на свет 29 марта 1974 года, но до него было три прототипа.

Сегодня исполняется 50 лет самому продаваемому автомобилю Volkswagen всех времен и самому популярному автомобилю Европы.

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29 марта 1974 года на заводе в Вольфсбурге в Германии стартовало серийное производство Golf Mk1. С того времени было продано более 37 миллионов единиц. Если подсчитать, то более 2000 человек ежедневно покупали по одному за последние полвека.

Замена Beetle сначала появилась в конце 1960-х годов, когда компания Porsche разработала прототип EA 266. Было изготовлено более 50 автомобилей, но проект был окончательно отменен в октябре 1971 года.

Эти автомобили имели рядный двигатель с водяным охлаждением, спрятанный под задним сиденьем, что технически делало автомобиль среднемоторным. Двигатель был слишком горячим и испарения попадали в салон. Мало того, транспортное средство было достаточно шумным, а также нестабильным на мокрой дороге.

Вполне вероятно, что его строительство все равно было бы слишком дорогим, поэтому автомобиль не стал массовым. Кроме того его было бы трудно ремонтировать, учитывая труднодоступное расположение двигателя. VW говорит, что из более 50 автомобилей, выпущенных Porsche в конце 1960-х и в начале 1970-х годов, сохранились лишь несколько.

Примерно в то же время EA 276 разрабатывался дома в Вольфсбурге с переднеприводной компоновкой с передним расположением двигателя. Прототип имел оппозитный двигатель Beetle с воздушным охлаждением под капотом, а топливный бак был расположен под задними сиденьями. Маленький хэтчбек - который выглядел лучше, но все еще немного странно - имел ось с торсионной балкой и просторное грузовое отделение.

Проект EA 276 также был оставлен, потому что технология двигателя, которую он использовал, была уже устаревшей на тот момент. Однако этот уникальный автомобиль таки повлиял на первое поколение VW Gol, выпущенное в Бразилии в 1980 году с 1,3-литровым двигателем воздушного охлаждения от Beetle, но установленным спереди. Хэтчбек Gol породил седан Voyage примерно через год.

Настоящим Golf перед Golf был EA 337, разработанный не кем иным, как Джорджетто Джуджаро из Italdesign. Серийная модель сменила квадратные фары на круглые, а указатели поворота перенесли с крыльев на передний бампер. Кроме того, дверные ручки Golf Mk1 торчат из кузова, тогда как на EA 337 ручки расположены вровень с кузовом. Лобовое стекло Golf не такое плоское, как на прототипе.

Джуджаро хотел, чтобы прямоугольные фары вошли в серийную модель и повторяли задние фонари с точки зрения размера и компоновки. Однако VW решила использовать круглые фонари, поскольку они были дешевле в производстве. Он вспоминает, как его попросили нарисовать "автомобиль массового производства, который должен был бы быть современным компактным автомобилем с крышкой багажника".

Несмотря на то, что Джуджаро разработал все, от BMW M1 до Lotus Esprit, он однажды сказал, что Golf был "самым важным автомобилем в моей карьере". Еще в 2008 году, когда ему исполнилось 70 лет в день своего рождения культовый автомобильный дизайнер сказал, что успех оригинального VW Golf "открыл для меня много дверей".

Что касается названия автомобиля, то "Golf" происходит от немецкого слова, что означает океанское течение "Гольфстрим" ("Golfstrom"). Спустя 50 лет VW все еще использует культовое название для восьмого поколения своего компактного автомобиля. Дуэт хэтчбек/универсал недавно прошел модернизацию в середине цикла и будет оставаться в продаже в течение нескольких лет, пока полностью электрический Golf Mk9 не займет его место в линейке.