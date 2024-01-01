Каким будет новый Volkswagen Golf GTI

Volkswagen запускает новый Golf GTI позже в этом месяце. Генеральный директор Томас Шефер опубликовал в своей учетной записи LinkedIn короткое видео-тизер, в котором сообщается о дате дебюта автомобиля - 31 мая, во время 24 часов Нюрбургринга - в 2024 году, когда бренд празднует 50-летие Golf.

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На видео показано, как хот-хэтч ездит по культовой гоночной трассе, но Volkswagen пикселизировал более мелкие детали. Из того, что мы можем сказать, новый вариант имеет более спортивный передний бампер. Акцент, который вращается снизу, на этой версии длиннее, откидываясь к внешним крыльям, как обратные клыки.

Это наиболее очевидная разница, но мы ожидаем, что VW настроит другие элементы. Обновленный задний бампер, уникальные колеса, нестандартные детали внутренней отделки и вышивка – все это на должно быть в новинке.

В связи с тем, что VW празднует 50-летие Golf, существует высокая вероятность того, что новый вариант GTI будет моделью Clubsport 50 или Edition 50. Volkswagen раздает юбилейные автомобили каждые пять лет, начиная с Mk3 20 Years Edition.

Clubsport 45, который поступил в 2021 году, может стать схемой для обновлений, которые ожидаются на следующей модели специального издания. 45 был легче стандартного GTI, получил титановый спортивный выхлоп Akrapovič и имел больше мощности, чем обычная версия - 292 лошадиные силы.

2024 GTI развивает 241 л.с., и до сих пор неясно, выйдет ли новая специальная версия на американский рынок. VW раскроет все детали всего за несколько недель до премьеры.