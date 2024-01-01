Volkswagen принимает заказы на новый Golf GTI

Новый Volkswagen Golf GTI, кроме технических нововведений, получил новую информационно-развлекательную систему, новое программное обеспечение и новый дизайн. Однако он потерял механическую трансмиссию. Версий с полным приводом также нет.

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Внешне автомобиль можно узнать благодаря новым светодиодным фарам и подсвеченному логотипу Volkswagen спереди. Также обновлены светодиодные задние фонари и новые 19-дюймовые легкосплавные диски Queenstown.

Внутри обновленные информационно-развлекательные системы, которые интуитивно управляются с помощью визуально отдельного сенсорного экрана или с помощью IDA, нового голосового помощника с интеграцией ChatGPT. Оснащенный семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DSG) в стандартной комплектации, Golf GTI теперь можно настроить и заказать по цене от 44 505 евро.

Последний этап эволюции двигателя с турбонаддувом обеспечивает максимальный крутящий момент 370 Нм на переднюю ось, который сочетается с электронной блокировкой дифференциала, начиная с 1600 об/мин. Эта мощность теперь доступна до 4590 об/мин. Двигатель GTI создает максимальную мощность 195 кВт / 265 л.с. в диапазоне оборотов двигателя от 5250 до 6500 об/мин. Быстрая семиступенчатая коробка передач DSG обеспечивает передачу мощности Golf GTI на ведущую ось практически без перерывов в сцеплении при переключении передач. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Внутри Golf GTI характеризуется спортивными сиденьями премиум-класса с интегрированными подголовниками и характерным узором GTI. На сиденьях, центральном подлокотнике, ковриках и многофункциональном руле есть красная декоративная строчка, которая подчеркивает принадлежность к автоспорту.