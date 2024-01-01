Volkswagen поделился изображениями нового Golf GTI Clubsport

Volkswagen поделился тизерными изображениями обеих моделей в камуфляже, ведь покажут серийную модель 31 мая. Визуально, новинка напоминает стандартный GTI, однако, имеет совершенно новые, уникальные элементы. В частности, GTI Clubsport будет предлагаться с обновленной оптикой и логотипом VW с подсветкой.

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Также он будет иметь большой спойлер на крыше и заднюю часть с новыми фонарями, которая несколько напоминает Golf R и отличается от него двумя большими выхлопными трубами. Новинка будет предлагаться с 19-дюймовыми коваными колесными дисками Warmenau, которые будут доступны как опция.

VW Golf GTI Clubsport 24h, который будет участвовать в гонках

Компания заявила, что новый Golf GTI Clubsport станет самым мощным переднеприводным Golf GTI в истории, однако не сообщила его технических характеристик. Известно лишь, что модель будет иметь блокировку переднего дифференциала с электронным управлением и адаптивное управление шасси DCC в качестве опции.

Кроме этого, GTI Clubsport получит специальный режим вождения, созданный для лучшего результата на круге трассы Нюрбургринг. В то же время Volkswagen раскрыл информацию, что гоночная версия GTI Clubsport 24h, которая будет соревноваться в заезде, будет иметь мощность в 348 л.с.

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Вполне вероятно, что серийный Golf GTI Clubsport не получит такой мощный мотор, учитывая, что текущий Golf GTI имеет мощность лишь в 241 л.с. Volkswagen раскроет эту “тайну” уже вскоре.