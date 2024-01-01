Представлены новые гибридные Volkswagen Golf GTE и Golf eHybrid

Высокопроизводительный GTE может преодолеть до 131 км на электрической тяге, тогда как eHybrid – 143 км. Отличить новинки от других версий Golf можно по новым фарам LED Plus, логотипу с подсветкой, иным задним фонарям и 17-дюймовым дискам Richmond.

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Модель GTE также имеет голубую полосу под капотом, как уникальный элемент и хромированную окантовку над диффузором. Гибридные установки обоих плагин-гибридов используют новый двигатель объемом 1,5 литра (1,5 TSI evo2) и работают в паре с новой шестиступенчатой DSG, которая была создана специально для гибридных авто. Емкость батареи составляет 19,7 кВт-ч.

В салоне версия GTE имеет спортивные сиденья с клетчатым узором ткани и спортивный кожаный многофункциональный руль, тогда как eHybrid, ориентирована на комфорт, предлагается в варианте оснащения Style и имеет такие особенности, как электрическая регулировка сиденья в 14 направлениях и 30 вариантов фонового освещения.

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Оба гибрида имеют одинаковую информационно-развлекательную систему Digital Cockpit Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма. Пакет передовых технологий помощи водителю также присутствует. Он имеет такие системы, как: Travel Assist для помощи в движении до 210 км/ч, автономное экстренное торможение (Front Assist), систему удержания в полосе (Lane Assist) и рекуперацию.

Кроме доступной палитры цветов, покупатель сможет выбрать новинки в 4 новых расцветках Crystal Ice Blue metallic, Anemone Blue metallic, Oyster Silver metallic и Grenadilla Black metallic и заказать черную крышу в качестве опции. В Германии Golf eHybrid доступен по цене от 44 240 евро, тогда как Golf GTE получил ценник от 46 745 евро.