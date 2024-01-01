"Течики" Volkswagen ушли на фронт и угрожающие северные участки границы

Всего за время войны Фонд передал пограничникам 213 транспортных средств легкой коммерческой группы, два грузовика и три кареты скорой помощи. Машины будут нести службу как в зоне непосредственных боевых столкновений с врагом, так и в регионах, откуда идет откровенная угроза.

"Машины будут выполнять логистические задачи, на базе некоторых из них будут обустроены ремонтные мастерские, и они все будут выполнять задачи, в частности, и в зоне проведения боевых действий. Эти машины надежные, ремонтопригодные, экономиные и хорошо выполняют свои задачи на фронте", – сказал заместитель директора департамента по материально-техническому обеспечению Госпогранслужбы Петр Хаврич.

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В подразделениях Сил обороны, в т.ч. пограничных войсках, сегмент транспорта LCV больше всего представлен фургонами Volkswagen Transporter различных версий. По давно заведенной традиции эти машины у защитников получили уважительное название "течики" – производное от индекса модели Т4.

И хотя в поставках могут быть версии Т5, Т6 и даже Т7, грузовые фургоны так и остались "течиками". Они могут идти с различными характеристиками силовых агрегатов, начиная от 110 до 150 и даже под 200 лошадиных сил и габаритных размеров. Скажем, 2.0 biTDI BMT, 4x4 имеет 199 л.с./146 кВт.

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Салоны грузовых микробусов также разные, все зависит от длины и высоты фургона. Модель с индексом L1H1 имеет грузовой отсек площадью 4,3 кв. м и объемом 5,5 куб. м. В версии L2H1 эти показатели больше – площадь 5.0 кв. м и объем 6.7 куб. метров.

Конечно, расхода топлива, скорость ускорения у них также разная, но в любом случае это надежные, выносливые и экономичные машины.

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