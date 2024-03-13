Едва ли не ежедневно волонтерское движение MK Foundation отправляет бусики Volkswagen Transporter в боевые подразделения Сил обороны: 13 марта еще шесть "течиков" переданы фронтовикам.

Волонтерские автомобили этого Благотворительного фонда отправились на борьбу с вражескими БПЛА и выполнение задач разведки. Три машины вручены бойцам Отдельной стрелковой бригады Воздушных сил. Техника обслуживает мобильные отряды и цены ей нет.

"Ранее мы получили от MK Foundation четыре автомобиля. Все они работают и приносят очень большую пользу нашему государству. Машины были обслужены, заправлены - мы ничего не делали, только поставили черные регистрационные номера ВСУ и скамейки и сразу начали работать. Возим на них ракеты - сбиваем дроны и все, что по нам летит", — поделился впечатлениями военнослужащий Павел.

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Еще один "течик" поехал на Одесское направление, там он будет работать в составе 43-го отдельного полка связи. Две единицы будут обслуживать 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Хороброго.

За день до этого пополнился автопарк 47-й отдельной артиллерийской бригады (см. видео внизу). Там уже работает пять бусов Volkswagen Transporter. Также "Транспортеры" пошли в направлении Лимана, Одесской и Сумской областей. Машины Т4 будут обслуживать два подразделения Территориальной обороны, 18-ю Славянскую бригаду Нацгвардии Украины и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка ВСУ.

Напомним, MK Foundation довольно активно начал весеннюю программу обеспечения боевых подразделений украинских Сил обороны транспортными средствами VW. Восьмого марта Фонд торжественно передал защитникам 37 микроавтобусов Volkswagen Transporter для 3-й отдельной штурмовой бригады.

Первого марта 50 автомобилей Т4 пополнили автопарк 6-го Волынского пограничного отряда.

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Всего за время войны MK Foundation в партнерстве с Natus Vincere, Maincast и Official S.T.A.L.K.E.R. отправил в различные подразделения Сил обороны переоборудованных и подготовленных к службе во фронтовых условиях 1208 гражданских автомобилей, 30 карет скорой помощи, 5 пожарных машин и столько же единиц спецтехники.