Стало известно, куда отправились серые Volkswagen Transporter, закупленные на средства разработчиков компьютерных игр.
Еще в декабре 2022 года компания GSC Game World совместно с киберспортсменами NaVi и фондом MK Foundation заявили, что покупают 100 микроавтобусов для украинских военных. Машины шли партиями, их приводили в порядок, перекрашивали и отправляли на передовую.
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“Первые партии автомобилей уже в руках защитников Украины, помогая им защищать нашу землю и свободу. Четверо из них уже находятся в распоряжении “Волков Да Винчи”, еще тринадцать передано в 41-ю отдельную механизированную бригаду. Мы гордимся тем, что помогаем Вооруженным Силам Украины в их героическом труде!” – говорится в сообщении разработчиков игры STALKER в Твиттер.
В прошлом году компания GSC Game World в рамках благотворительной распродажи игр своего производства также собрала для ВСУ 800 тысяч долларов.