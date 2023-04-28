Стало известно, куда отправились серые Volkswagen Transporter, закупленные на средства разработчиков компьютерных игр.

Еще в декабре 2022 года компания GSC Game World совместно с киберспортсменами NaVi и фондом MK Foundation заявили, что покупают 100 микроавтобусов для украинских военных. Машины шли партиями, их приводили в порядок, перекрашивали и отправляли на передовую.

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“Первые партии автомобилей уже в руках защитников Украины, помогая им защищать нашу землю и свободу. Четверо из них уже находятся в распоряжении “Волков Да Винчи”, еще тринадцать передано в 41-ю отдельную механизированную бригаду. Мы гордимся тем, что помогаем Вооруженным Силам Украины в их героическом труде!” – говорится в сообщении разработчиков игры STALKER в Твиттер.

Every donation, every volunteer initiative, and any help is important and brings us closer to the day when tens of millions of people will be able to return to peaceful life, the world - to restoration, and stalkers - to the Zone.@stalker_thegame, together with @natusvincere… pic.twitter.com/0bUBE40skP — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 27, 2023

В прошлом году компания GSC Game World в рамках благотворительной распродажи игр своего производства также собрала для ВСУ 800 тысяч долларов.