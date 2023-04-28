Стало відомо, куди відправились сірі Volkswagen Transporter, які були закуплені на кошти розробників комп'ютерних ігор.

Ще у грудні 2022 року компанія GSC Game World спільно з кіберспортсменами NaVі та фондом MK Foundation заявили, що купують 100 мікроавтобусів для українських військових. Машини йшли партіями, їх приводили до ладу, перефарбовували та відправляти на передову.

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“Перші партії автомобілів вже в руках захисників України, допомагаючи їм боронити нашу землю та свободу. Четверо з них вже перебувають у розпорядженні «Вовків Да Вінчі», ще тринадцять передано до 41-ї окремої механізованої бригади. Ми пишаємось тим, що допомагаємо Збройним Силам України в їхній героїчній праці!”, – йдеться в повідомлені розробників гри S.T.A.L.K.E.R. у Твіттер.

Every donation, every volunteer initiative, and any help is important and brings us closer to the day when tens of millions of people will be able to return to peaceful life, the world - to restoration, and stalkers - to the Zone.@stalker_thegame, together with @natusvincere… pic.twitter.com/0bUBE40skP — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 27, 2023

Минулого року компанія GSC Game World в рамках благодійного розпродажу ігор свого виробництва також зібрала для ЗСУ 800 тисяч доларів.