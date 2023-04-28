Стало відомо, куди відправились сірі Volkswagen Transporter, які були закуплені на кошти розробників комп'ютерних ігор.
Ще у грудні 2022 року компанія GSC Game World спільно з кіберспортсменами NaVі та фондом MK Foundation заявили, що купують 100 мікроавтобусів для українських військових. Машини йшли партіями, їх приводили до ладу, перефарбовували та відправляти на передову.
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“Перші партії автомобілів вже в руках захисників України, допомагаючи їм боронити нашу землю та свободу. Четверо з них вже перебувають у розпорядженні «Вовків Да Вінчі», ще тринадцять передано до 41-ї окремої механізованої бригади. Ми пишаємось тим, що допомагаємо Збройним Силам України в їхній героїчній праці!”, – йдеться в повідомлені розробників гри S.T.A.L.K.E.R. у Твіттер.
Минулого року компанія GSC Game World в рамках благодійного розпродажу ігор свого виробництва також зібрала для ЗСУ 800 тисяч доларів.