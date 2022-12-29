Кіберспортивний клуб NAVI спільно з Акордбанком закупили та відправили на передову 100 фургонів VW Transporter.

Кожен з закуплених автомобілів попередньо пройшов технічне обслуговування та був перефарбований у захисний колір. Машини надано героям ДШВ та підрозділу «Кракен» для успішного виконання бойових задач.

Всього з лютого 2022 року NAVI з партнерами передали українським військовим 220 машин різного призначення.

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“Щодня з моменту повномасштабного вторгнення NAVI закуповує, ремонтує, комплектує та обслуговує, а потім передає автівки на найважливіші напрямки”, – говорять в компанії. Зараз це Схід та Південь України. Також серед отримувачів цих автомобілів – десантно-штурмові та сухопутні війська, ССО та військові адміністрації.

Раніше клуб вже передавав авто на фронт — разом з Акордбанком придбав 120 автівок для ЗСУ, а нещодавно NAVI провели благодійний турнір BORN TO BE BRAVE за участі провідних світових команд із CS:GO. Разом із вболівальниками клуб зібрав $ 400 000 для United24, які власник NAVI Максим Кріппа збільшив до $ 500 000 з власних коштів.