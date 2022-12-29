Киберспортивный клуб NAVI совместно с Аккордбанком закупили и отправили на передовую 100 фургонов VW Transporter.

Каждый из закупленных автомобилей предварительно прошел техническое обслуживание и был перекрашен в защитный цвет. Машины предоставлены героям ДШВ и подразделения «Кракен» для успешного выполнения боевых задач.

Всего с февраля 2022 года NAVI с партнерами передали украинским военным 220 машин разного назначения.

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"Каждый день с момента полномасштабного вторжения NAVI закупает, ремонтирует, комплектует и обслуживает, а затем передает автомобили на важнейшие направления", - говорят в компании. Сейчас это Восток и Юг Украины. Среди получателей этих автомобилей – десантно-штурмовые и сухопутные войска, ССО и военные администрации.

Ранее клуб уже передавал авто на фронт — вместе с Аккордбанком приобрел 120 автомобилей для ВСУ, а недавно NAVI провели благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE с участием ведущих мировых команд по CS:GO. Вместе с болельщиками клуб собрал $400 000 для United24, которые владелец NAVI Максим Криппа увеличил до $500 000 из собственных средств.