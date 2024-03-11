Центральная площадь маленького городка Владимира Волынской области дважды за первую декаду марта просыпалась от работы очень большого количества бусиков: Украина с начала года таких масштабных партий волонтерской техники для Сил обороны еще не знала.

Восьмого марта MK Foundation торжественно передал защитникам 37 микроавтобусов Volkswagen Transporter. Машины в камуфляжной темно-серой расцветке с пятнистыми надписями в виде маскировочных аппликаций с названиями волонтерских организаций и движений отправились на передовую.

Вся партия техники двинулась на Авдеевское направление. Получателем "течиков" стала 3-я отдельная штурмовая бригада, представители которой прибыли за автомобилями.

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Всего с начала полномасштабного вторжения упомянутый фонд передал этому подразделению 118 автомобилей. Как и в предыдущих транспортных траншах, MK Foundation в подготовке подарка работал в партнерстве с Natus Vincere, Maincast и Official S.T.A.L.K.E.R. Это - их совместный очередной проект помощи защитникам.

Как говорится в официальном сообщении MK Foundation, фонд передает в войска технику, проходящую полное ТО и необходимый ремонт, в т.ч. согласованное с военными камуфляжное окрашивание, которое уже стало своеобразной визитной карточкой этого волонтерского объединения.

Фургоны Volkswagen Transporter, которые перевозчики часто называют "течики", стали основой транспортных траншей в войска. Они низкие, что не сильно выделяет их на ровной местности и помогает маскировке даже в небольших рельефных складках. К тому же такие транспортеры легкие, быстрые, выносливые и имеют хороший моторесурс.

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В зависимости от модели грузоподъемность этих машин достигает от 1221 до 1403 килограммов. При этом грузоподъемность не обязательно идет по восходящей с ростом мощности двигателя. Если, скажем, модель 2.0 TDI BMT с мотором 150 л.с. и колесной формулой 4x2 берет 1326 кг, то в полноприводной версии 4x4 с такой же мощностью силового агрегата бус может взять 1193 кг.

Правда, это паспортные характеристики. На самом деле благодаря заложенному запасу прочности наши защитники довольно часто загружают в фургон значительно больше. В таких случаях дополнительные несколько сотен килограммов на ходовые характеристики не влияют – бус идет плавно и такой же быстрый.

Когда упомянутый выше 150-сильный "течик" 2.0 TDI с механической коробкой передач набирает сотню за 11,1 секунды, то менее мощный 110-сильный фургон до такой отметки на спидометре выйдет за 14,3 секунды, что для машин LCV считается хорошим показателем.

Эти и другие характеристики, а также отзывы от наших военных, побуждают команду MK Foundation и ее партнеров делать акцент именно на машинах VW этой серии.

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Еще большая партия техники отправилась с площади в первый день весны. Получателем микроавтобусов Volkswagen Transporter стала Государственная пограничная служба Украины, чьи подразделения стоят на всей полосе границы, в т.ч. в зоне боевых действий.

В частности, 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса осенью получил 30 бусов Volkswagen Transporter и большой грузовик. Летом MK Foundation передал службе 40 машин и несколько карет скорой помощи. Всего пограничникам служат 160 автомобилей фонда.

На этот раз, 1 марта, очередные 50 автомобилей пополнили автопарк 6-го Волынского пограничного отряда. Машины из новой партии в ближайшее время отправятся на восточный фронт, где его подразделения обороняют Украину.

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Всего за время войны MK Foundation в партнерстве с Natus Vincere, Maincast и Official S.T.A.L.K.E.R. отправил в различные подразделения Сил обороны переоборудованных и подготовленных к службе во фронтовых условиях 1208 гражданских автомобилей, 30 карет скорой помощи, 5 пожарных машин и столько же единиц спецтехники.

Кроме этого, защитникам отгружено немало другого необходимого имущества. Отсчет присланных генераторов, зарядных станций идет на сотни. Также были лодки с двигателями, беспилотники, предметы первой необходимости, в т.ч. медицинской и бытовой групп.

Фото: MK Foundation и Волынская ОВА