Бус Volkswagen популярен на всех континентах и является достойной платформой для кемпинга.

Volkswagen Transporter – недорогой транспорт для тех, кто любит путешествовать. Он имеет много названий, в частности, Bus, Kombi, Vanagon или просто «фургон VW».

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На самом деле, Volkswagen предложил его как кемпер Westphalia. Многие из этих фургонов изготавливаются по заказу их владельцами, но этот, безусловно, уникален, его интерьер напоминает деревенскую хижину.

Volkswagen Vanagon 1986 года, представленный на YouTube-канале Tiny Home Tours, принадлежит Фраю и Клэр. Супруги вместе провели 14 лет в пути. Они зарабатывают на жизнь, взаимодействуя с природой, поэтому имеет смысл, чтобы их автомобиль отражал образ жизни.

Фрай разработал макет, чтобы он был функциональным, но полным мельчайших деталей. Двухдюймовый подъемник обеспечивает дополнительный дорожный просвет, когда супруги решят путешествовать по плохим дорогам. Но наиболее заметной особенностью этого Vanagon является поднятая крыша. По сравнению с традиционным открытым верхом, крыша обеспечивает гораздо больше пространства для головы и изготовлена из древесины.

Внутри первое, на что обращаешь внимание, это чугунная дровяная печь с дымоходом, который выходит через окно. Полки вдоль интерьера обеспечивают хранение и пространство для всего от винтажных фотоаппаратов до еды и посуды. Учитывая уникальный индивидуальный характер интерьера, удивительно видеть, что владельцы сохранили оригинальное сиденье/кровать. Оно было обито и изменено, но сохранило функциональность раскладного дивана.

Единственным современным предметом в интерьере Vanagon является холодильник Dometic CFX. Он расположен между передними сиденьями и работает на солнечной энергии. Хотя холодильник невелик, он может служить как холодильником, так и морозильником. Он также очень эффективен, а солнечные батареи производят более чем достаточно энергии, чтобы поддерживать его работу.

Супругам нравится жить в собственном фургоне, поскольку это дает им возможность почувствовать природу и жить под открытым небом. Они рекомендуют это всем как способ выйти из привычной рутины и почувствовать подлинный дух свободы. Их совет состоит в том, чтобы персонализировать свой собственный автомобиль и стараться не нервничать, когда все идет не по плану. По их опыту жизнь в таком фургоне имеет свои проблемы, но в конце концов все всегда получается.

Напомним, как переделать автомобиль в кемпер-автодом.