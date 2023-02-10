Бус від Volkswagen популярний на усіх континентах та часто використовується як платформа для кемпінгу.

Volkswagen Transporter — недорогий транспорт для тих, хто любить подорожувати. Він має багато назв, зокрема Bus, Kombi, Vanagon або просто «фургон VW».

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Насправді Volkswagen запропонував його як кемпер Westphalia. Багато з цих фургонів виготовляються на замовлення їхніми власниками, але цей безперечно унікальний, його інтер’єр нагадує сільську хатину.

Volkswagen Vanagon 1986 року, представлений на YouTube-каналі Tiny Home Tours, належить Фраю та Клер. Подружжя разом провело 14 років у дорозі. Вони заробляють на життя взаємодіючи з природою, тому має сенс, щоб їхній автомобіль відображав їх спосіб життя.

Фрай розробив макет, щоб він був функціональним, але повним дрібних деталей. Дводюймовий підйомник забезпечує додатковий дорожній просвіт, коли подружжя вирішить подорожувати поганими дорогами. Але найбільш помітною особливістю цього Vanagon є піднятий дах. Порівняно з традиційним відкритим верхом, дах забезпечує значно більше простору для голови та виготовлений із деревини.

Всередині перше, на що звертаєш увагу, — це чавунна дров’яна піч із димоходом, який виходить через вікно. Полиці вздовж інтер’єру забезпечують зберігання та простір для всього, від вінтажних фотоапаратів до їжі та посуду. Враховуючи унікальний індивідуальний характер інтер’єру, дивно бачити, що власники зберегли оригінальне сидіння/ліжко. Воно було оббите і змінене, але зберегло функціональність розкладного дивана.

Єдиним сучасним предметом в інтер'єрі Vanagon є холодильник Dometic CFX. Він розташований між передніми сидіннями і працює на сонячній енергії. Хоча холодильник невеликий, він може служити як холодильником, так і морозильником. Він також надзвичайно ефективний, а сонячні батареї виробляють більш ніж достатньо енергії, щоб підтримувати його роботу.

Подружжю подобається жити у власному фургоні, оскільки це дає їм можливість відчути природу та жити просто неба. Вони рекомендують це усім як спосіб вийти зі звичної рутини та відчути справжній дух свободи. Їхня порада полягає в тому, щоб персоналізувати свій власний автомобіль і намагатися не нервувати, коли все йде не за планом. З їхнього досвіду, життя у такому фургоні має свої проблеми, але врешті-решт все завжди виходить.

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