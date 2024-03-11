Центральна площа маленького містечка Володимира Волинської області двічі за першу декаду березня прокидалася від гуркоту дуже великої кількості бусиків: Україна з початку року таких масштабних партій волонтерської техніки для Сил оборони ще не знала.

Восьмого березня MK Foundation урочисто передав захисникам 37 мікроавтобусів Volkswagen Transporter. Машини в камуфляжній темно-сірій кольористиці з плямистими написами у вигляді маскувальних аплікацій з назвами волонтерських організацій та рухів відправилися на передову.

Уся партія техніки рушила на Авдіївський напрямок. Отримувачем "течиків" стала 3-я окрема штурмова бригада, представники якої прибули за автомобілями.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення згаданий фонд передав цьому підрозділу 118 автівок. Як і в попередніх транспортних траншах, MK Foundation у підготовці дарунка працював у партнерстві з Natus Vincere, Maincast та Official S.T.A.L.K.E.R. Це - їх спільний черговий проєкт допомоги захисникам.

Як йдеться в офіційному повідомленні MK Foundation, фонд передає у військо техніку, що проходить повне ТО та необхідний ремонт, у т.ч. погоджене з військовими камуфляжне фарбування, яке вже стало своєрідною візитівкою цього волонтерського об’єднання.

Фургони Volkswagen Transporter, які перевізники часто називають "течики", стали основою транспортних траншів у війська. Вони низькі, що не сильно виділяє їх на рівній місцевості і допомагає маскуванню навіть в невеличких рельєфних складках. До того ж такі транспортери легкі, прудкі, витривалі та мають гарний моторесурс.

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Залежно від моделі вантажність цих машин сягає від 1221 до 1403 кілограмів. При цьому вантажність не обов’язково йде по висхідній з ростом потужності двигуна. Якщо, скажімо, модель 2.0 TDI BMT з мотором 150 к.с. і колісною формулою 4x2 бере 1326 кг, то у повнопривідній версії 4x4 з такою ж потужністю силового агрегата бус може взяти 1193 кг.

Щоправда, це паспортні характеристики. Насправді ж завдяки закладеному запасу міцності наші захисники досить часто завантажують у фургон значно більше. В таких випадках додаткові кілька сотень кілограмів на ходові характеристики не впливають – бус йде плавно і такий же прудкий.

Коли ж згаданий вище 150-сильний "течик" 2.0 TDI з механічною коробкою передач набирає сотню за 11,1 секунди, то менш потужний 110-сильний фургон до такої відмітки на спідометрі вийде за 14,3 секунди, що для машин LCV вважається гарним показником.

Ці та інші характеристики, а також відгуки від наших військових, спонукають команду MK Foundation та її партнерів робити акцент саме на машинах VW цієї серії.

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Ще більша партія техніки відправилася з площі у перший день весни. Отримувачем мікроавтобусів Volkswagen Transporter стала Державна прикордонна служба України, чиї підрозділи стоять на всій смузі кордону, у т.ч. у зоні бойових дій.

Зокрема, 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса восени отримав 30 бусів Volkswagen Transporter та велику вантажівку. Влітку MK Foundation передав службі 40 машин та кілька карет швидкої допомоги. Загалом прикордонникам служать 160 автівок фонду.

Цього разу, 1 березня, чергові 50 автомобілів поповнили автопарк 6-го Волинського прикордонного загону. Автівки з нової партії найближчим часом відправляться на східний фронт, де його підрозділи обороняють Україну.

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Загалом за час війни MK Foundation у партнерстві з Natus Vincere, Maincast та Official S.T.A.L.K.E.R. відправив до різних підрозділів Сил оборони переобладнаних та підготовлених до служби у фронтових умовах 1208 цивільних автомобілів, 30 карет швидкої допомоги, 5 пожежних машин та стільки ж одиниць спецтехніки.

Окрім цього, захисникам відвантажено чимало іншого необхідного майна. Відлік надісланих генераторів, зарядних станцій йде на сотні. Також були човни з двигунами, безпілотники, предмети першої потреби, у т.ч. медичної та побутової груп.

Фото: MK Foundation та Волинська ОВА