Мало не щодня волонтерський рух MK Foundation відправляє бусики Volkswagen Transporter до бойових підрозділів Сил оборони: 13 березня ще шість "течиків" передано фронтовикам.

Волонтерські автомобілі цього Благодійного фонду рушили на боротьбу із ворожими БПЛА та виконання завдань розвідки. Три автівки вручено бійцям Окремої стрілецької бригади Повітряних сил. Техніка обслуговує мобільні загони і ціни їй немає.

"Раніше ми отримали від MK Foundation чотири автівки. Всі вони працюють і приносять дуже велику користь нашій державі. Машини були обслужені, заправлені — ми нічого не робили, лише поставили чорні реєстраційні номери ЗСУ та лавки і одразу почали працювати. Возимо на них ракети — збиваємо дрони й все, що по нас летить", — поділився враженнями військовослужбовець Павло.

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Ще один "течик" поїхав на Одеський напрямок, там він буде працювати в складі 43-го окремого полку зв'язку. Дві одиниці будуть обслуговувати 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

За день до цього поповнився автопарк 47-ї окремої артилерійської бригади (див. відео внизу). Там уже працює п'ять бусів Volkswagen Transporter. Також “Транспортери” пішли в напрямку Лимана, Одещини та Сумщини. Машини Т4 обслуговуватимуть два підрозділи Територіальної оборони, 18-ту Слов’янську бригаду Нацгвардії України та 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка ЗСУ.

Нагадаємо, MK Foundation доволі активно розпочав весняну програму забезпечення бойових підрозділів українських Сил оборони транспортними засобами VW. Восьмого березня Фонд урочисто передав захисникам 37 мікроавтобусів Volkswagen Transporter для 3-ї окремої штурмової бригади.

Першого березня 50 автомобілів Т4 поповнили автопарк 6-го Волинського прикордонного загону.

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Загалом за час війни MK Foundation у партнерстві з Natus Vincere, Maincast та Official S.T.A.L.K.E.R. відправив до різних підрозділів Сил оборони переобладнаних та підготовлених до служби у фронтових умовах 1208 цивільних автомобілів, 30 карет швидкої допомоги, 5 пожежних машин та стільки ж одиниць спецтехніки.