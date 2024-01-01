"Течики" Volkswagen пішли на фронт і загрозливі північні ділянки кордону

Загалом за час війни Фонд передав прикордонникам 213 транспортних засобів легкої комерційної групи, дві вантажівки та три карети швидкої допомоги. Машини нестимуть службу як в зоні безпосередніх бойових зіткнень з ворогом, так і у регіонах, відкіля йде відверта загроза.

"Автівки будуть виконувати логістичні задачі, на базі деяких з них будуть облаштовані ремонтні майстерні, і вони всі будуть виконувати завдання, зокрема, і в зоні проведення бойових дій. Ці машини надійні, ремонтопридатні, економічні та добре виконують свої задачі на фронті", — сказав заступник директора департаменту з матеріально-технічного забезпечення Держприкордонслужби Петро Хаврич.

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У підрозділах Сил оборони, у т.ч. прикордонних військах, сегмент транспорту LCV найбільше представлений фургонами Volkswagen Transporter різних версій. За давно заведеною традицією ці машини у захисників отримали шанобливу назву "течики" – похідне від індексу моделі Т4.

І хоча в постачаннях можуть бути версії Т5, Т6 і навіть Т7, вантажні фургони так і лишилися "течиками". Вони можуть йти з різними характеристиками силових агрегатів, починаючи від 110 до 150 і навіть під 200 кінських сил та габаритних розмірів. Скажімо, 2.0 biTDI BMT, 4x4 має 199 к.с./146 кВт.

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Салони вантажних мікробусів також різні, все залежить від довжини та висоти фургона. Модель з індексом L1H1 має вантажний відсік площею 4,3 кв. м та обсягом 5,5 куб. м. У версії L2H1 ці показники більші – площа 5.0 кв. м та обсяг 6.7 куб. метрів.

Звісно, витрати палива, швидкість прискорення у них також різна, але у будь-якому разі це надійні, витривалі та економічні машини.

Фото: MK Foundation. Відео: ДПС України