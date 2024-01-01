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Представлено нові гібридні Volkswagen Golf GTE та Golf eHybrid

Volkswagen презентував дві нові версії Golf: спортивну GTE, потужністю 272 к.с., та комфортабельну eHybrid, яка має 204 “конячки”. Обидва плагіни підтримують зарядку на потужних станціях постійного струму до 50 кВт.
Volkswagen представив дві нові гібридні версії Golf - Auto24

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen Golf GTE

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Данило Северенчук
logo17 травня, 10:12
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Високопродуктивний GTE може подолати до 131 км на електричній тязі, тоді як eHybrid – 143 км. Відрізнити новинки від інших версій Golf можна за новими фарами LED Plus, логотипом з підсвіткою, інакшими задніми ліхтарями та 17-дюймовими дисками Richmond.

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Модель GTE також має блакитну смугу під капотом, як унікальний елемент й хромовану окантовку над дифузором. Гібридні установки обох плагін-гібридів використовують новий двигун об’ємом 1,5 літра (1,5 TSI evo2) й працюють в парі з новою шестиступеневою DSG, яка була створена спеціально для гібридних авто. Ємність батареї становить 19,7 кВт-год.

В салоні версія GTE має спортивні сидіння з клітчастим візерунком тканини й спортивне шкіряне багатофункціональне кермо, тоді як eHybrid, орієнтована на комфорт, пропонується у варіанті оснащення Style й має такі особливості, як електричне регулювання сидіння в 14 напрямках й 30 варіантів фонового освітлення.

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Обидва гібриди мають однаку інформаційно-розважальну систему Digital Cockpit Pro з екраном діагоналлю 12,9 дюйма. Пакет передових технологій допомоги водієві також присутній. Він має такі системи, як: Travel Assist для допомоги в русі до 210 км/год, автономне екстрене гальмування (Front Assist), систему утримання в смузі (Lane Assist) і рекуперацію.

Окрім доступної палітри кольорів, покупець зможе обрати новинки у 4 нових забарвленнях Crystal Ice Blue metallic, Anemone Blue metallic, Oyster Silver metallic і Grenadilla Black metallic й замовити чорний дах в якості опції. В Німеччині Golf eHybrid доступний за ціною від 44 240 євро, тоді як Golf GTE отримав цінник від 46 745 євро.

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