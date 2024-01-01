Представлено нові гібридні Volkswagen Golf GTE та Golf eHybrid

Високопродуктивний GTE може подолати до 131 км на електричній тязі, тоді як eHybrid – 143 км. Відрізнити новинки від інших версій Golf можна за новими фарами LED Plus, логотипом з підсвіткою, інакшими задніми ліхтарями та 17-дюймовими дисками Richmond.

Читайте також: Volkswagen приймає замовлення на новий Golf GTI

Модель GTE також має блакитну смугу під капотом, як унікальний елемент й хромовану окантовку над дифузором. Гібридні установки обох плагін-гібридів використовують новий двигун об’ємом 1,5 літра (1,5 TSI evo2) й працюють в парі з новою шестиступеневою DSG, яка була створена спеціально для гібридних авто. Ємність батареї становить 19,7 кВт-год.

В салоні версія GTE має спортивні сидіння з клітчастим візерунком тканини й спортивне шкіряне багатофункціональне кермо, тоді як eHybrid, орієнтована на комфорт, пропонується у варіанті оснащення Style й має такі особливості, як електричне регулювання сидіння в 14 напрямках й 30 варіантів фонового освітлення.

Також цікаво: "Течики" Volkswagen пішли на фронт і загрозливі північні ділянки кордону

Обидва гібриди мають однаку інформаційно-розважальну систему Digital Cockpit Pro з екраном діагоналлю 12,9 дюйма. Пакет передових технологій допомоги водієві також присутній. Він має такі системи, як: Travel Assist для допомоги в русі до 210 км/год, автономне екстрене гальмування (Front Assist), систему утримання в смузі (Lane Assist) і рекуперацію.

Окрім доступної палітри кольорів, покупець зможе обрати новинки у 4 нових забарвленнях Crystal Ice Blue metallic, Anemone Blue metallic, Oyster Silver metallic і Grenadilla Black metallic й замовити чорний дах в якості опції. В Німеччині Golf eHybrid доступний за ціною від 44 240 євро, тоді як Golf GTE отримав цінник від 46 745 євро.