Volkswagen потратит 5 миллиардов долларов для инвестиций в Rivian

Вчера компания Rivian, объявила об инвестициях Volkswagen в 5 миллиардов долларов. Обе компании будут работать вместе над разработкой программного обеспечения для электромобилей, причем VW обеспечит Rivian 1 миллиард долларов сразу. Дополнительные 4 миллиарда долларов поступят позже.

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Чтобы увидеть здесь параллели между Скаутом и Ривианом, не нужна логика. Scout разрабатывает электрический пикап и внедорожник, тогда как Rivian уже имеет пикап и внедорожник. Это, мягко говоря, странное развитие событий, но руководитель отдела стратегии и финансовых коммуникаций VW Кристофер Хаусс говорит нам, что со Scout все идет по плану.

"Наше отношение к Scout совсем не изменилось", - сказал он. "Сейчас основное внимание сосредоточено на следующих шагах в наших планах создания совместного предприятия с Rivian".

Чтобы освежить вашу память, в мае 2022 года VW объявил, что возрождает американское название внедорожников как EV. Тизеры показывают внедорожник и грузовик, оба из которых будут изготовлены на новом заводе в Южной Каролине. Magna Steyr является инженерным партнером, который помогает Scout разработать совершенно новую платформу, которая не будет заимствовать ничего из архитектуры VW MEB.

Предположительно, это также означает, что ДНК Rivian отсутствует. Но вы не можете отрицать сходство между двумя компаниями. Оба молодые - R1T выпущен в конце 2021 года, а Scout еще даже не имеет прототипа. Сейчас у обоих есть только два транспортных средства, пикап и внедорожник. И оба забирают у Volkswagen миллиарды долларов.

Партнерство VW и Rivian поможет Rivian запустить в производство другие модели массового рынка, а именно недавно анонсированные R2 и R3. VW получит опыт Rivian в программном обеспечении и электрической архитектуре, сферах, в которых немецкий бренд имел проблемы. Достигнет ли эта экспертиза Scout Motors, еще предстоит выяснить, но мы не удивимся, если бы это стало причиной решения VW инвестировать.

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"Благодаря нашему сотрудничеству мы предложим лучшие решения для наших автомобилей быстрее и с более низкой ценой", - сказал генеральный директор VW Group Оливер Блуме. "Мы также действуем в интересах наших сильных брендов, которые будут вдохновлять своими культовыми продуктами".