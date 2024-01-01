Новые Rivian R1T и R1S получили более 1000 лошадиных сил мощности

Пикап R1T и внедорожник R1S от Rivian выпускались всего несколько лет, но бренд электромобилей посчитал нужным сделать им несколько значительных обновлений. Чтобы заметить визуальные изменения, вам придется быть суперфанатом Rivian. Однако техника обновлена существенно. Есть новая информационно-развлекательная система, обновленная технология помощи водителю, новая опция силовой установки с тремя двигателями и значительное увеличение мощности для варианта с четырьмя двигателями.

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Rivian сейчас продает два автомобиля мощностью более 1000 лошадиных сил. Мощность четырехмоторной силовой установки выросла с 835 до 1025 л.с. При использовании контроля запуска максимальный крутящий момент составляет 1624 Нм, и Rivian утверждает, что R1T разгоняется до сотни за 2,5 секунды. Трансмиссия с тремя двигателями сочетает два задних двигателя с одним передним двигателем, что обеспечивает 850 л.с. и крутящий момент 1373 Нм, что более чем достаточно. Двухмоторный силовой агрегат остался без изменений.

Аккумуляторы также пересмотрены. Некоторые изменения в конструкции пакетов Large и Max помогают немного сэкономить вес, тогда как стандартный пакет использует новый химический состав клеток. Запас хода для пакета Max возрастает с 660 км у R1T до 676 км, хотя частично это также связано с новой конструкцией теплового насоса. Базовую электрическую архитектуру для моделей R1 также пересмотрено, чтобы сократить проводку и количество используемых ECU.

Rivian также настроил подвеску на R1S, которую критиковали за то, что она слишком жесткая и спортивная. Он получил новые пружины, амортизаторы и откалиброванную гидравлическую систему контроля кренов. Также есть новый дизайн колес для обеих моделей с новыми шинами, включая "сверхвысокую производительность" Michelin для квадромоторов.

И R1S, и R1T получили новый стандарт платформы Rivian "Autonomy", который включает обновленное программное и аппаратное обеспечение помощи водителю, включая 11 камер и пять радаров. Также есть дополнительная система Rivian Autonomy Platform+, которая добавит функцию автоматической смены полосы движения через будущее обновление программного обеспечения.

Несмотря на все новое оборудование, базовая цена R1T остается неизменной и составляет 69 900 долларов, тогда как R1S возрастает до 75 900 долларов. Новые модели с тремя двигателями начинаются от 99 900 долларов США за R1T и 105 900 долларов США за R1S, что на пару тысяч больше, чем у предыдущих версий, но оба они имеют больший стандартный аккумулятор Max.