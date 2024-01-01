Нові Rivian R1T і R1S отримали понад 1000 кінських сил потужності

Пікап R1T і позашляховик R1S від Rivian випускались лише кілька років, але бренд електромобілів вважав за потрібне зробити їм кілька значних оновлень. Щоб помітити візуальні зміни, вам доведеться бути суперфанатом Rivian. Проте техніка оновлена суттєво. Є нова інформаційно-розважальна система, оновлена технологія допомоги водієві, нова опція силової установки з трьома двигунами та значне збільшення потужності для варіанту з чотирма двигунами.

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Rivian зараз продає два автомобілі потужністю понад 1000 кінських сил. Потужність чотиримоторної силової установки зросла з 835 до 1025 к.с. Під час використання контролю запуску максимальний крутний момент становить 1624 Нм, і Rivian стверджує, що R1T розганяється до сотні за 2,5 секунди. Трансмісія з трьома двигунами поєднує два задні двигуни з одним переднім двигуном, що забезпечує 850 к.с. і крутний момент 1373 Нм, що більш ніж достатньо. Двомоторний силовий агрегат залишився без змін.

Акумулятори також переглянуті. Деякі зміни в конструкції пакетів Large і Max допомагають трохи заощадити вагу, тоді як стандартний пакет використовує новий хімічний склад клітин. Запас ходу для пакета Max зростає з 660 км у R1T до 676 км, хоча частково це також пов’язано з новою конструкцією теплового насоса. Базову електричну архітектуру для моделей R1 також переглянуто, щоб скоротити проводку та кількість використовуваних ECU.

Rivian також налаштував підвіску на R1S, яку критикували за те, що вона занадто жорстка та спортивна. Він отримав нові пружини, амортизатори та відкалібровану гідравлічну систему контролю крену. Також є новий дизайн коліс для обох моделей із новими шинами, включаючи «надвисоку продуктивність» Michelin для квадромоторів.

І R1S, і R1T отримали новий стандарт платформи Rivian «Autonomy», який включає оновлене програмне та апаратне забезпечення допомоги водієві, включаючи 11 камер і п’ять радарів. Також є додаткова система Rivian Autonomy Platform+, яка додасть функцію автоматичної зміни смуги руху через майбутнє оновлення програмного забезпечення.

Незважаючи на все нове обладнання, базова ціна R1T залишається незмінною і становить 69 900 доларів, тоді як R1S зростає до 75 900 доларів. Нові моделі з трьома двигунами починаються від 99 900 доларів США за R1T і 105 900 доларів США за R1S, що на пару тисяч більше, ніж у попередніх версій, але обидва вони мають більший стандартний акумулятор Max.