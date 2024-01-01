Владельцы Rivian R1T жалуются, что на их авто отпадают колеса

Как сообщает Carscoops, проблема связана с верхним рычагом подвески. Отмечается, что после планового обслуживания подвески, болты верхнего рычага ослабляются, что приводит отсоединение колеса.

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Один из владельцев электрического пикапа поделился изображением сломанной передней подвески со стороны пассажира в заметке на Reddit. Пользователь StrangeExchange86 сообщил, что проезжал железнодорожный переезд, и вдруг услышал странный звук с правой стороны.

Другие пользователи начали оставлять подобные комментарии под его публикацией и рассказывать собственные истории. По словам другого владельца, мастера дилерского некачественно закручивают болты рычага подвески, что в результате, становится причиной проблемы.

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Большинство из владельцев сообщали также, что совершенно новые автомобили поступают с подобной проблемой. В некоторых из них, болты буквально едва держатся на месте. Пользователь Reddit Nototrader, добавил фотографию проблемного рычага подвески и сказал, что "грузовик вел себя странно во время движения".

Ранее Rivian отозвала 12 212 автомобилей, включая модели EDV, R1T и R1S, указывая, что ослабление рычагов управления может привести к потере контроля и аварии. Вероятно, эти автомобили, по каким-то причинам, не были включены в отзывную кампанию.

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Однако, также были сообщения от владельцев, которые уже прошли рекомендованную проверку, однако проблема не исчезла. Rivian сообщила, что уже проводит расследование этих инцидентов и вскоре предоставит дополнительную информацию по этому поводу.