Электрический BMW M3 получит 1341 лошадиную силу

BMW Neue Klasse EV Concept
Хотя некоторые автопроизводители меняют свои планы относительно электромобилей, BMW идет вперед. Через несколько лет компания выпустит модели на платформе Neue Klasse, включая высокопроизводительные автомобили M.
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Те, кого волнует переход на электрификацию, должны почувствовать некоторое облегчение после слов генерального директора BMW M Фрэнка ван Мила, который заявил, что электрический M3 "победит все".
Он сказал Motor Trend, что он стремится воспользоваться преимуществами конфигурации автомобиля с квадромоторами благодаря возможности управлять приводом и шасси "с помощью единой центральной логики", создавая "нейтральный, линейный и предсказуемый" автомобиль с производительностью, который должен иметь силу, чтобы "победить всех".
Фрэнк Вебер, глава инженерного отдела и исследований и разработок BMW, уже намекнул на то, что автомобиль имеет один мегаватт мощности, или 1341 лошадиную силу. Автомобиль M будет иметь уникальную химическую батарею и систему охлаждения, собственно разработанные электромоторы, 800-вольтовую архитектуру и специальное программное обеспечение для работы всего этого.
Автопроизводитель также рассматривает облегченный заднеприводный вариант, который предлагает другой опыт вождения. Половина двигателей, скорее всего, означает половину мощности, а 670 л.с. - это все еще много. Мы также можем получить электрический M3 Touring на новой архитектуре, но до всего интересного еще несколько лет. Серия 3 на базе Neue Klasse появится в 2026 году, а затем M3 в 2027 году. Универсал, вероятно, появится позже, ближе к концу десятилетия.
Сколько будет стоить эта супермашина? Мы не знаем, но надеемся, что цена не превысит все, что мы когда-либо видели. Смелые автомобили, подкрепленные смелыми заявлениями, часто имеют такие же смелые ценники.