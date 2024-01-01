Представлены новые BMW M3 и M3 Touring

Инженеры BMW повысили мощность модели M3 Competition xDrive на 20 л.с. и теперь его двигатель выдает 530 “лошадки”. Однако динамика осталась на уровне с предыдущей моделью – 3,4 секунды до первой сотни.

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В то же время мощность заднеприводных моделей осталась на уровне 480 л.с. и 510 л.с. у версии M3 и M3 Competition соответственно. Стандартная модель предлагается с 6-ступенчатой “механикой”, тогда как версии Competition оборудованы АКПП M Steptronic на 8 передач.

Внешний вид новинки изменился благодаря появлению новых фар, с блоками дневных ходовых огней и указателей поворота в форме стрел, контурного значка M3 и новых легкосплавных дисков.

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В салоне изменения коснулись информационно-развлекательной системы, которая теперь работает на операционной системе BMW 8.5. Кроме этого, BMW добавила модели новый руль с тремя спицами и алькантарой и приборную панель Sensatec.

BMW объявила, что уже открыла заказы на новые M3 и M3 Touring, а производство начнется в июле этого года на заводе в Мюнхене