Представлено нові BMW M3 та M3 Touring

Інженери BMW підвищили потужність моделі M3 Competition xDrive на 20 к.с. й тепер його двигун видає 530 “конячки”. Проте динаміка залишилась на рівні з попередньою моделлю – 3,4 секунди до першої сотні.

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Водночас потужність задньопривідних моделей залишилась на рівні 480 к.с. і 510 к.с. у версія M3 і M3 Competition відповідно. Стандартна модель пропонується зі 6-ступеневою “механікою”, тоді як версії Competition обладнані АКПП M Steptronic на 8 передач.

Зовнішній вигляд новинки змінився завдяки появі нових фар, з блоками денних ходових вогнів та покажчиків повороту у формі стріл, контурного значка M3 та нових легкосплавних дисків.

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В салоні зміни торкнулись інформаційно-розважальної системи, яка тепер працює на операційній системі BMW 8.5. Окрім цього, BMW додала моделі нове кермо з трьома спицями та алькантарою й приладову панель Sensatec.

BMW оголосила, що вже відкрила замовлення на нові M3 та M3 Touring, а виробництво почнеться в липні цього року на заводі в Мюнхені