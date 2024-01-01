BMW показав концепт мотоцикла R20 в стилі нео-класики

Презентація проведена на мальовничому тлі Вілли д'Есте біля озера Комо. Концепт BMW R20 цього разу представляє втілення експресивного та крутого дизайну, вишуканого до найдрібніших деталей. Елегантний байк з легендарним двигуном Big Boxer вражає потужним зовнішнім виглядом у невимушеному джентльменському стилі.

Маючи такі риси, він все-таки зберігає типові атрибути BMW Motorrad: класичний дизайн і чудову техніку. Виразний бак, зосереджений навколо двигуна Big Boxer, виглядає як скульптура. Задня частина зменшена до найнеобхіднішого, що підкреслює чисті лінії та потужність мотоцикла.

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"Концепт BMW R20 — це механічний шедевр із великим боксером у центрі. Справжній BMW Motorrad", – підкреслює голова BMW Motorrad Маркус Флаш.

Центральним елементом концепту BMW R20 продовжує залишатися двигун Big Boxer з повітряно-масляним охолодженням. Він тепер із робочим об’ємом 2000 куб. Для концептуального мотоцикла були розроблені нові кришки головки блоку циліндрів, нова кришка ременя та новий масляний радіатор, щоб можна було частково приховати маслопроводи.

Алюмінієвий резервуар отримав новий дизайн і представлений у прогресивному кольорі з 1970-х років. Концепт BMW R20 за кольором узгоджується з кришками головки блоку циліндрів, кришкою ременя та повітрозабірними воронками з полірованого та анодованого алюмінію, а також стійкою Paralever, системою підніжки та гальмівними супортами ISR із бронзи.

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Задній ліхтар ідеально інтегрований в єдине сидіння, яке оббито стьобаною чорною алькантарою та дрібнозернистою шкірою. Своєю компактною задньою частиною він підкреслює динамічний вигляд родстера.

Сучасна світлодіодна фара представлена у вигляді надрукованого на 3D-принтері алюмінієвого кільця з вбудованими денними ходовими вогнями. Здається, що головна фара оптично плаває посередині цього кільця денних ходових вогнів.

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"Концепт R20 – це смілива інтерпретація ДНК BMW Motorrad. Він поєднує сучасні технічні елементи з класичним дизайном родстера. Його великі пропорції та мінімалістична естетика роблять його безпомилковим характером", – наголошує керівник відділу дизайну BMW Motorrad Олександр Букан.

Фото: BMW Motorrad