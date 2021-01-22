"Дух пристрасті", як перекладається назва кастом байка, створений на замовлення баварського виробника кастомайзером Дірком Елеркінгом з ательє Kingston Custom.

Дизайн “Духа пристрасті” виконаний у стилі ар-деко, популярному в архітектурі та промисловому дизайні початку минулого століття. А пристрасні фанати мотоциклів BMW можуть впізнати у ньому риси BMW R5 1936 року та прототип R7 1934 року.

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Модифікації в основному стосуються кузова. Передній обтічник Kingston, прикрашений масивною решіткою, що імітує автомобільну деталь. Під ним прихована більша частина електроніки байка, а також кермо та спеціальний бризковик. Вихлоп також був модифікований таким чином, щоб відповідати новому кузову, як і сідло. Індикатори повороту нові, а фара світло інтегрована у обтічник.

Фото: BMW R 18 Spirit of Passion / BMW Motorrad

Підвіска колеса та паливний бак оригінальні, і Oehlerking натякає, що R 18 у нижный частины залишився недоторканим, включаючи 2-літровий двоциліндровий двигун, відомий як Big Boxer. Кастомайзер пояснює, що байк виявився настільки технічно досконалим, що йому не потрібно було нічого міняти.

“BMW R 18 настільки досконалий, що я залишив техніку такою, яка вона є. Рама на 100% оригінальна і настільки вишукана, що тут нічого не слід міняти”, – говорить він.