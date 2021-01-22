"Дух страсти" – так переводится название кастом байка, созданного по заказу баварского производителя кастомайзером Дирком Элеркингом из ателье Kingston Custom.

Дизайн “Духа страсти” выполнен в стиле ар-деко, популярном в архитектуре и промышленном дизайне начала прошлого века. А страстные фанаты мотоциклов BMW могут узнать в нем черты BMW R5 1936 года и прототип R7 1934 года.

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Модификации в основном касаются кузова. Передний обтекатель Kingston, украшен массивной решеткой, имитирующей автомобильную деталь. Под ним скрыта большая часть электроники байка, а также руль и специальный брызговик. Выхлоп также был модифицирован таким образом, чтобы соответствовать новому кузову, как и седло. Индикаторы поворота новые, а фара интегрирована в обтекатель.

Фото: BMW R 18 Spirit of Passion / BMW Motorrad

Подвеска колеса и топливный бак оригинальны, и Oehlerking намекает, что R 18 в нижней части остался нетронутым, включая 2-литровый двухцилиндровый двигатель, известный как Big Boxer. Кастомайзер объясняет, что байк оказался настолько технически совершенным, что ему не нужно было ничего менять.

“BMW R 18 настолько совершенен, что я оставил технику такой, какая она есть. Рама на 100% оригинальная и настолько изысканная, что здесь ничего не следует менять”, – говорит он.