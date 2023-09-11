Три нові моделі мотоциклів BMW створено для задоволення потреб у їзді позашляховими, туристичними і пригодницькими екстремальними маршрутами.

Мова йде про нові туристичні ендуро BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure і F 800 GS. Зокрема, BMW F 800 GS – мотоцикл для водіїв початкового рівня, а BMW F 900 GS Adventure добре підходить для тривалих пригодницьких поїздок.

Усі три оновлені моделі мають ще вищий, ніж раніше, рівень стандартного обладнання.

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Все "тріо" отримало вдосконалений 2-циліндровий рядний двигун, що видає покращену динаміку їзди. Основною причиною цього є збільшення об’єму з 853 до 895 куб. см.

У F 900 GS і F 900 GS Adventure він видає 77 кВт (105 к.с.), а у F 800 GS — 64 кВт (87 к.с.). До того ж двигуни характеризуються набагато повнішою кривою крутного моменту, збільшеною тяговою потужністю та швидшим прискоренням.

У кожної з трьох моделей збільшення пікової потужності сягнуло 10 к.с.

У стандартній комплектації два режими їзди – ABS Pro і DTC. Моделі GS серії F вже стандартно пропонують режими їзди "Дощ" і "Дорога". Додались система динамічного контролю тяги DTC, оптимізована для поворотів ABS Pro та динамічний стоп-сигнал.

Усі три нові моделі вже пропонують регульований важіль перемикання передач у стандартній комплектації. Завдяки йому вдалося оптимізувати перемикання шестиступінчастої коробки передач. F 900 GS до того ж має новий важіль ножного гальма у вищому положенні.

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У порівнянні з попередньою моделлю, світлодіодні фари на новому BMW F 900 GS мають більший кут розкриття ближнього світла, що дає краще освітлення безпосередньо перед мотоциклом. Нові F 900 GS Adventure і F 800 GS також оснащені світлодіодними фарами в стандартній комплектації. Крім того, індикатор повороту та контрольні лампи всіх трьох моделей також використовують світлодіодну технологію.

Нові моделі адаптовані під потреби сучасності – бортова інтелектуальна система дозволяє телефонувати, слухати музику та отримувати навігацію. Фото: BMW Motorrad

Кожна з нових моделей GS серії F вже стандартно оснащена великим 6,5-дюймовим TFT-дисплеєм. Зокрема, це стосується F 800 GS, який раніше мав аналоговий дисплей.

Про цінники BMW Motorrad промовчав, вочевидь, озвучить їх пізніше.