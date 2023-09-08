Новий навігатор триматиме у полі зору прокладений маршрут, зберігатиме у пам’яті попередні поїздки з оновленням даних дорожньої карти і синхронізується за обліковим записом з гаджетами власника.

Виробник мотоциклів BMW Motorrad розробив для своєї двоколісної техніки власний навігатор ConnectedRide. Кожне оновлення можна здійснювати безпосередньо через системи BMW Motorrad. Як і в смартфоні, в ньому можна оновити функції і карти, які згодом надійдуть для цього пристрою.

Прилад не обов'язково підключати до комп'ютера. А ось онлайн-з’єднання для передачі даних через WLAN або SIM-карту необхідне. Використовуючи особистий ідентифікатор BMW ID, усі маршрути, записи та планування маршрутів синхронізуються між навігатором і додатком BMW Motorrad. Ці дані також будуть доступні в додатку BMW Motorrad у будь-який час і з будь-якого місця.

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Дуже яскравий 5,5-дюймовий сенсорний дисплей забезпечує оптимальне читання навіть під прямими сонячними променями. ConnectedRide добре поєднується з дисплеями мотоциклів.

Графічний дизайн і взаємодія з користувачем дозволяють інтегрувати в операційну концепцію TFT-екран і BMW Motorrad ConnectedRide Navigator. Дисплеї також узгоджені один з одним щодо інтенсивності світла, відбиття та антиблікового покриття.

Навігатор заряджається через бортову мережу BMW. Крім того, його можна миттєво зарядити за допомогою кабелю USB-C із зарядним струмом до 2,4 А, який входить у комплект. Фото: BMW Group

ConnectedRide Navigator є частиною MyBMW Cloud. Відповідно, користувач може увійти в навігатор зі своїм обліковим записом MyBMW, підключивши пристрій до BMW Cloud, де він зможе синхронізувати свої заплановані маршрути, у т.ч. якими їздив раніше, і багато іншого.

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Апаратне та програмне забезпечення нового навігатора BMW Motorrad ConnectedRide Navigator сумісно з усіма мотоциклами BMW, випущеними з 2014 року, якщо вони мають мультиконтролер.

Усіма функціями смартфона, зокрема медіа-додатками, такими як Spotify і функціями телефону, можна централізовано керувати та координувати за допомогою нового ConnectedRide. Зокрема, користувач може контролювати основну гучність як для всіх джерел, так і окремо для кожного.

Користувач може планувати індивідуальний маршрут для навігатора на будь-якому кінцевому пристрої (додаток BMW, браузер ПК тощо), який потім стає доступним на будь-якому зареєстрованому кінцевому пристрої. Фото: BMW Group

Усі інші кінцеві пристрої, такі як шоломи водія та пасажира, а також смарт-окуляри BMW Motorrad ConnectedRide також можна підключити до навігатора через Bluetooth і відповідним чином керувати ними. Особисті контакти, що зберігаються на смартфоні, можна використовувати безпосередньо на навігаторі для телефону та функцій маршрутизації.

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Новий навігатор BMW Motorrad ConnectedRide Navigator буде доступний з 1 листопада 2023 року. Цінник на цей гаджет поки не оголошено. Вочевидь, його слід чекати безпосередньо перед початком продажу.