Новый навигатор будет держать в поле зрения проложенный маршрут, хранить в памяти предыдущие поездки с обновлением данных дорожной карты и синхронизироваться по аккаунту с гаджетами владельца.

Производитель мотоциклов BMW Motorrad разработал для своей двухколесной техники свой навигатор ConnectedRide. Каждое обновление можно производить непосредственно через системы BMW Motorrad. Как и в смартфоне, в нем можно обновить функции и карты, которые впоследствии придут для этого устройства.

Устройство не обязательно подключать к компьютеру. А вот онлайн-соединение для передачи данных через WLAN или SIM-карту необходимо. Используя персональный идентификатор BMW ID, все маршруты, записи и планирование маршрутов синхронизируются между навигатором и приложением BMW Motorrad. Эти данные также будут доступны в приложении BMW Motorrad в любое время и из любого места.

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Очень яркий 5,5-дюймовый сенсорный экран обеспечивает оптимальное чтение даже под прямыми солнечными лучами. ConnectedRide хорошо совмещается с дисплеями мотоциклов.

Графический дизайн и взаимодействие с пользователем разрешают интегрировать в операционную концепцию TFT-экран и BMW Motorrad ConnectedRide Navigator. Дисплеи также согласованы друг с другом относительно интенсивности света, отражения и антибликового покрытия.

Навигатор заряжается через бортовую сеть BMW. Кроме того, его можно мгновенно зарядить с помощью кабеля USB-C с зарядным током до 2,4 А, входящего в комплект. Фото: BMW Group

ConnectedRide Navigator является частью MyBMW Cloud. Соответственно, пользователь может войти в навигатор со своей аккаунтом MyBMW, подключив устройство к BMW Cloud, где он сможет синхронизировать свои запланированные маршруты, в т.ч. по которым ездил раньше, и многое другое.

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Аппаратное и программное обеспечение нового навигатора BMW Motorrad ConnectedRide Navigator совместимо со всеми мотоциклами BMW, выпущенными с 2014 года, если у них есть мультиконтроллер.

Все функции смартфона, в том числе медиаприложения, такие как Spotify и функции телефона, можно централизованно управлять и координировать с помощью нового ConnectedRide. В частности, пользователь может контролировать основную громкость как для всех источников, так и по отдельности для каждого.

Пользователь может планировать индивидуальный маршрут для навигатора на любом конечном устройстве (приложение BMW, браузер ПК и т.п.), который затем становится доступным на любом зарегистрированном конечном гаджете. Фото: BMW Group

Все остальные конечные устройства, такие как шлемы водителя и пассажира, а также смарт-очки BMW Motorrad ConnectedRide можно подключить к навигатору через Bluetooth и соответствующим образом управлять ими. Личные контакты, хранящиеся на смартфоне, можно использовать непосредственно на навигаторе для телефона и маршрутизации.

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Новый навигатор BMW Motorrad ConnectedRide Navigator будет доступен с 1 ноября 2023 года. Ценник на этот гаджет пока не объявлен. Очевидно, его следует ожидать непосредственно перед продажей.