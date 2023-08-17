Несмотря на разгар сезона, количество регистраций мотоциклов в Украине в течение июля несколько снизилось, если сравнивать с июнем этого года.

Хотя этим летом показатели продаж мототехники и самые большие с июля 2021 года, однако в июле произошел небольшой спад, утверждают в Институте исследований авторынка. В июле украинцы приобрели 7,8 тысяч мотоциклов и мопедов. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 3,7% меньше, чем в июне-2023.

Среди общего количества 57,7% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 4,5 тысяч штук. Сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

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На внутреннем рынке заключили 2,5 тыс. сделок купли-продажи мототехники, что составило 32,2% от общего количества. Лишь 10,1% были импортированы подержанными из-за границы (784 шт.).



Динамика продаж мотоциклов и мопедов в Украине в течение июля 2022 - июля 2023 года.

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Самые популярные мотоциклы и мопеды

Самые популярные на внутреннем рынке среди мототехники в июле были Honda (15,2%), Yamaha (12,9%) и Suzuki (7,5%). Среди моделей самой популярной оказалась Jawa 350 (80 шт.). На втором месте разместился Lifan LF175 (40 шт.), а на третьем – КМЗ Днепр МТ-11 (40 шт.).

В июле из-за границы больше всего привозили подержанные Yamaha (35,2%), Honda (29,6%) и Suzuki (19,4%). Среди моделей наибольший спрос имели Yamaha Jog (134 шт.). На втором месте – Honda Dio (62 шт.). На третьем разместился Suzuki Lets (33 шт.).

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле лидерами стали бренды Musstang (17,4%), Lifan (14,9%) и Spark (8,2%). Среди моделей первой стал Musstang MT125 (382 шт.). Вторую строчку занял Tekken 250 (282 шт.), а третью – Lifan LF175 (257 шт.)