Попри розпал сезону, кількість реєстрацій мотоциклів в Україні протягом липня дещо знизилась, якщо порівнювати з червнем цього року.

Хоча цього літа показники продажів мототехніки й найбільші з липня 2021 року, однак в липні стався невеликий спад, стверджують в Інституті досліджень авторинку. У липні українці придбали 7,8 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 9,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 3,7% менше, ніж у червні-2023.

Серед загальної кількості 57,7% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 4,5 тисячі штук. Сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

До речі подушки безпеки для мотоцикла можуть узаконити

На внутрішньому ринку уклали 2,5 тис. угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 32,2% від загальної кількості. Лише 10,1% були імпортовані вживаними з-за кордону (784 шт.).



Динаміка продажів мотоциклів та мопедів в Україні протягом липня 2022 — липня 2023 років

Найкавовіша кава – на WOG. Про це знають усі, адже саме WOG першим почав встановлювати на заправках круті кавомашини, які готують неймовірну каву. Наразі там багато кавових новинок. Якщо ви ще не куштували, радимо не зволікати. Рекламна інформація

Найпопулярніші мотоцикли та мопеди

Найпопулярнішими на внутрішньому ринку серед мототехніки у липні були Honda (15,2%), Yamaha (12,9%) та Suzuki (7,5%). Серед моделей найпопулярнішою виявилася Jawa 350 (80 шт.). На другому місці розмістився Lifan LF175 (40 шт.), а на третьому — КМЗ Днепр МТ-11 (40 шт.).

У липні з-за кордону найбільше привозили вживані Yamaha (35,2%), Honda (29,6%) та Suzuki (19,4%). Серед моделей найбільший попит мали Yamaha Jog (134 шт.). На другому місці — Honda Dio (62 шт.). На третьому розмістився Suzuki Lets (33 шт.).

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у липні лідерами стали бренди Musstang (17,4%), Lifan (14,9%) та Spark (8,2%). Серед моделей першою став Musstang MT125 (382 шт.). Другу сходинку посів Tekken 250 (282 шт.), а третю — Lifan LF175 (257 шт.)