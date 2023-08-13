Схоже, багаторічна епопея впровадження подушок безпеки у мотоциклетний сегмент підійшла до логічного завершення: брендові виробники невдовзі розпочнуть серійно ставити цей атрибут на свої двоколісні машини.

Італійська компанія Piaggio має наміри найближчим часом показати оснащені подушками безпеки скутери. Інформація уже пішла з-поміж конкурентів і може мати продовження в інших виробників. Щоправда, піонерами у цій технології італійців називати не варто, оскільки тему давно веде і досягла певних успіхів компанія Honda.

Багато спеціалізованих видань запевняють, що японці вже 17 років торують шлях в розробках мотоциклетних подушок безпеки, але це не відповідає дійсності. Практично удвічі більше.

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Насправді Honda розпочала свої дослідження цього атрибуту безпеки з розлогих краш-тестів і аналізу ще у 1990 році. Тоді вона розробила першу у світі мотоциклетну подушку безпеки, придатну для використання на серійному мотоциклі.

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Довга дорога в серію

Технологія розробки спрямована на зменшення травм голови та грудної клітини водія мотоцикла під час лобових зіткнень з іншими транспортними засобами, пішоходами, тваринами, об’єктами ландшафту чи дорожньої інфраструктури. Цей атрибут в тестових режимах роками досліджувався на реальних моделях мотоциклів, перероблявся, удосконалювався. Однак випуск серійного мотоцикла з подушкою безпеки Honda здійснила лише у 2006 році, хоча насправді першій мотоциклетній подушці нинішнього літа виповнюється 33 роки.

Щоправда, напрацювання японців поширення не набуло. До речі, інші відомі мотоциклетні бренди та аутсорсингові компанії з виробництва мотокомплектів і аксесуарів цю тему мало розробляли, хоча спроби були.

Свого часу Yamaha також загорілася ідеєю подушок безпеки, експериментуючи з ними у серії ASV. Фото: Yamaha

Найбільший у світі постачальник автомобільних подушок безпеки Autoliv пішов своїм шляхом і тепер у партнерстві зі загаданою Piaggio переходить до масового впровадження мотоциклетних подушок безпеки у серійні моделі спочатку скутерів, а тепер і мотоциклів.

Практично усі розробники цього атрибута зіткнулися зі спільною проблемою. Якщо в сучасному автомобілі водій має позаду спинку сидіння, до якої його притискує миттєво розгорнута аварійна подушка і він наче фіксується у такому положенні, то у мотоцикліста опорна поверхня позаду відсутня. Для вирішення цієї проблеми згадана Honda у своїй системі почала використовувати паски, що кріплять подушку безпеки до рами для підтримки.

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І хоча сьогодні на ринку є лише один "хондівський" серійний мотоцикл, обладнаний подушкою безпеки, експерти прогнозують у найближчі кілька років їх масове використання: технологія оснащення мотоциклів цим атрибутом може стати обов’язковою нормою, а не винятком. Все йде до того, що мотоциклетні заводи зобов’яжуть це робити.

Міхур нам в поміч

Менеджери згаданої вище Autoliv зазначають, що встановлення подушок безпеки на мотоцикли та скутери стане життєво важливим кроком. Співпраця з Piaggio у темі подушок безпеки для мотоциклів і скутерів, що розпочалася восени минулого року, вже вилилася у конкретний результат: триколісний скутер Piaggio MP3 отримав у зоні колін водія подушки безпеки.

Цей трицикл має з літа минулого року модернізований 500-кубовий двоциліндровий V-подібний двигун з потужністю 41 к.с. при 7250 об/хв і 46 Нм крутного моменту, Його оснащення подушкою не випадкове – сьогодні це один з найпопулярніших триколісних скутерів Європи і світу, тираж яких за 17 років сягнув понад 230 000 одиниць, вважай, по 13,5 тисячі машин щороку.

Триколісний скутер Piaggio MP3 першим у лінійці виробника отримав міхури безпеки. Фото: Piaggio

Компанія Autoliv на підставі власної статистики збуту підрахувала, що її обладнання для безпеки на автомобільних транспортних засобах відводить приблизно 35 000 смертей щороку. Тепер з появою замовлень на скутери й мотоцикли виробник хоче збільшити цю кількість до 100 000 врятованих життів щорічно вже до 2030 року.

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Особливої таємниці з технологій подушки безпеки Piaggio/Autoliv ніхто не робить. Там принцип роботи схожий з автомобільною системою: встановлений блок використовує газогенератор з хімічною реакцією, що викликається електричним сигналом в момент зіткнення. Величезна кількість інертного газу заповнює мішок за долі секунди ще до того, як водія по інерції кине вперед.

Надуваючись угору та у бік водія, цей міхур створює буферну зону для пом’якшення енергії зіткнення, уповільнюючи при цьому швидкість інерційного кидка водія у бік аварійної перепони. Це зменшує пошкодження вразливих частин тіла, особливо голови, шиї, грудної клітини.

У Європі більшість мотоциклетних травм відбувається у нижній частині тіла: 98% байкерів виживають, але з травмами. Спеціальні мотоциклетні джинси та куртки мають допомогти, але міхур безпеки вони не замінять. Фото: motorcycles.news



Схід і Захід у мототравмах контрастні

У своєму дослідженні мотоциклетних подушок безпеки Autoliv заглибилася у три великомасштабні дослідження дорожньо-транспортних пригод, аналізуючи помітні відмінності між аваріями і травмами у різних частинах світу. Скажімо, GIDAS (German In-Depth Accident Study) подає нещасні випадки в заможних країнах, де водії частіше носять хороші комплекти безпеки та шоломи.

Ті дані порівняли з результатами досліджень CIDAS (Поглиблене дослідження аварій у Китаї) та RASSI (Система вибірки дорожньо-транспортних пригод: Індія), які показують тип травм, отриманих на ринках, де домінують менш продуктивні мотоцикли та скутери і відносно низький рівень використання шолома.

Подушки безпеки на скутерах менше проблемні, ніж на спортивних мотоциклах, де водій нахиляється вперед. Фото: Autoliv

Розглядаючи аварії на мотоциклах від "від серйозних до смертельних" під час зіткнень з іншими транспортними засобами, експерти зафіксували разючі географічні відмінності.

Ось далі варто просто процитувати окремі висновки:

німецьке дослідження виявило, що ноги водіїв є найбільш вразливими, на них припадає 31% травм, тоді як травми голови становлять лише 16 %.

у Китаї та Індії травми голови є найбільш значущим фактором (31% і 34% відповідно), а на другому місці травми ніг (24%) в обох країнах.

До цього Autoliv розробляв подушки безпеки для пасажирів, які встановлюються в одяг, але тепер увага пішла в монтаж міхурів безпеки у мотоцикли. Останнє особливо цінне, оскільки подушка безпеки виступає невід’ємною частиною самого мотоцикла і стає у пригоді, коли це буде потрібно.

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Використовуючи як реальні, так й імітовані краш-тести, зосереджуючись на зіткненнях зі швидкістю 50 км/год у бік автомобіля, Autoliv встановив, що подушки безпеки можуть мати величезний вплив на результати. Зокрема, випробування показали, що без подушки безпеки голова манекена під час краш-тестів зазнавала уповільнення на 130 g протягом більш ніж трьох мілісекунд, а це майже вдвічі перевищує ліміт у 72 g, встановлений під час краш-тестів.

Краш-тести подушок безпеки практично усіх виробників мотоциклів довели доцільність їх встановлення у байки Фото: Autoliv

З подушкою безпеки той же краш-тест привів до уповільнення голови на 51g, що є значно меншою ймовірністю отримати травму.

Під час випробувань для визначення ризику травми голови розглядався "Критерій травми голови" (HIC) – стандартний розрахунок, заснований на силах, яких відчуває голова тестового манекена протягом певного періоду під час аварії. Цільовий показник для уникнення травм становив 500 HIC: без подушки безпеки результат був у 13 разів більший і становив 6794. З подушкою безпеки показник HIC знизився лише до 118.

В компанії Autoliv запевняють, що подушка безпеки для скутерів може стати козирною картою на насичених і жвавих ринках Індії та Азії, де шоломи не в повазі. Фото: Autoliv

Схожа історія з травмами шиї. Поріг травми для "зсувної сили" був встановлений на рівні 1,9 кілоньютона (кН). Без подушки безпеки результат склав 2,9 кН сили зсуву, а з нею ця цифра була скорочена лише до 0,9 кН.

Інше вимірювання розгинання шиї, виміряне в Нм і з порогом травми 42 Нм, було зменшено з 48 Нм без подушки безпеки до 11 Нм з подушкою безпеки.

"Ми розпочинаємо з фронтальних подушок безпеки, положення яких може врятувати найбільше життів, а далі буде розширення зони, як це було в автомобілі. Там також спочатку подушка була в кермі, а потім для убезпечення від бокових зіткнень появилися бокові подушки. Подібне буде з байками, мотоциклетний бізнес має пройти таку ж подорож. Місія усіх виробників мотоциклів і скутерів нині одна - врятувати якомога більше життів", – наголосив керівник технологічного відділу Mobility Safety Solutions Autoliv Ацуші Ішіі.

Мотоцикл має приносити свободу, радість і задоволення від подорожі, а не біль від травм: основним атрибутом безпеки мають стати фронтальні, а згодом і бокові подушки безпеки. Фото: 2wheelmedia.com