Палітра мотоциклів 2024 модельного року рясніє новинками як поважних світових виробників, так і регіональних, які торують дорогу до визнання. Вивчаємо список найближчих прем’єр.

З приходом весни й настанням тепла і навіть літньої спеки великого пробудження у виробників не сталося. Давати прем’єри ніхто не поспішає. У кращому разі сипалися короткі прес-релізи, але далі цього не пішло – здебільшого світові та регіональні прем’єри чи старт продаж перенесено на осінь.

Щоправда, одна гучна вечірка в останню декаду червня все-таки відбулася. Її з нагоди випуску мотоцикла під № 1 000 000 провів у Берліні німецький завод BMW Motorrad. І хоча привід по ювілейній машині BMW R 1250 GS був для святкування вагомим, менеджери не втрималися й зробили зустріч ще більш знаковою, розкривши дату показу нової моделі BMW R 1300 GS. Але це буде у… вересні.

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Як бачимо, восени не тільки курчат рахують та весілля справляють, але й байки у світ пускають. Втім, винятки у царині мотоциклів також бувають. Кілька літних прем’єр нових байків все-таки заплановано. З них і розпочнемо.

Harley-Davidson X440 – дебют 3 липня

Це перша модель, що створена у партнерстві Harley та Hero MotoCorp. Мотоцикл із ланцюговим приводом комплектується одноциліндровим двигуном із повітряно-олійним охолодженням об'ємом 440 «кубиків». Він здатний розвивати потужність під 30 к.с. і 40 Нм крутного моменту, що за силовим потенціалом потужніше від відомого RE Classic 350 з його 20 к.с. та 27 Нм.

Байк X440 виділяється мускулистим паливним баком, круглою фарою з круглими світлодіодними прожекторами. У нього до того ж круглі плафони поворотів з горизонтальним елементом логотипа Harley-Davidson, що свідчить про увагу до деталей. Позаду стоїть світлодіодний задній ліхтар у формі пігулки.

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Очікується, що панель приладів із цифровим дисплеєм пропонуватиме Bluetooth для навігації, дзвінків і повідомлень.

X440 отримає різнорозмірні колеса – 18-дюймові передні та 17-дюймові задні з шинами MRF.



Triumph-Bajaj – дебют 5 липня

Презентація цього байка відбудеться 27 червня у Лондоні, але його офіційний запуск у продаж заплановано на 5 липня в Індії: Triumph розіслав запрошення на церемонію запуску нового мотоцикла саме на це число.

Поки про світову прем’єру мало інформації, довго не було навіть шпигунських фото. Скупі повідомлення вказують, що він матиме два варіанти — родстер та скремблер.

Версія Scrambler запозичить деякі елементи дизайну у британських мотоциклів Triumph Bonneville. На рамі мотоцикла стоїть 400-кубовий одноциліндровий двигун з рідинним охолодженням та силовим потенціалом під 35-40 к.с. з крутним моментом за 40 Нм.

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Новий мотоцикл Triumph-Bajaj піде у продаж із передньою вилкою USD, задньою підвіскою з моноамортизатором, дисковими гальмами, легкосплавними дисками, круглими фарами тощо.

KTM 300 EXC Hardenduro – дебют у липні

Це той виробник мототехніки, чиї спортивні байки привели до перемоги на перегонах Дакар-2023: перше та друге місця на п’єдесталі після 8 000 кілометрів екстремальної гонки по саудівській пустелі відповідно зайняли спортсмени Кевін Бенавідес (Аргентина) і Тобі Прайс (Австралія). Для KTM це за відліком стала 19-та перемога у найвиснажливішому та знаковому позашляховому змаганні.

Нинішнього літа виробник виводить у світ відразу кілька моделей. Дата прем’єри не вказана, повідомляється лише те, що новий KTM 300 EXC Hardenduro 2024 буде доступний в офіційних дилерів KTM вже у липні.

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А ось у ці червневі дні в дилерські центри заводу-виробника надходять прем’єрні байки KTM EXC (двотактні – КТМ-150, -250, -300) та EXC-F (чотиритактні – КТМ-250, -350, -450, -500) 2024-го модельного року.

Згаданий вище дебютний для липня KTM 300 EXC Hardenduro розроблений під запити екстремалів. Мотоцикл для подолання пересіченої місцевості оснащений безліччю спеціальних захисних деталей, у тому числі закритими щитками для рук, захистом робочого циліндра зчеплення, композитною захисною пластиною і захистом гальмівного диска, що дозволить витримати найекстремальніші рельєфні перешкоди.

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У мотоцикла нове шасі, підвіска із згаданими закритими картриджами та інноваційна технологія дросельної заслінки (TBI) сприятимуть управлінню, а оновлений кузов забезпечить кращий радіус дії та реактивне позиціонування.



Kawasaki ZX-4RR – дебют у вересні



Цей спортивний мотоцикл надійде в продаж у вересні. Він у традиційному для Kawasaki зеленому кольорі, на тлі якого в’яжуться елементи чорного й червоного та проступають букви логотипу RR.

Новачок RR на своєму сталевому ґратчастому шасі триматиме чотирициліндровий двигун DOHC об'ємом 399 куб. см та потужністю 78,9 к.с. при 14500 об/хв. У байка є квікшифтер, що оминає роботу з рукояткою зчеплення, автоматичне гальмо, а також контроль тяги.

На панелі розміщено повнокольоровий РК-дисплей з діагоналлю 4,3 дюйма. Він включає опцію режиму треку для відображення часу кола, положення передачі та оборотів понад 10 000 об/хв.

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В Англії на новий байк уже формуються заявки. В Америці ще приглядаються, але під тамтешню аудиторію покупців виробник вже «підкинув цукерку»: веб-сайт Kawasaki USA нещодавно повідомив, що спеціально під американських новачків готується зручна висота сидіння 800 мм.



BMW R 1300 GS – дебют 28 вересня



Вихід у світ новачка R 1300 GS саме цього числа не випадковий: 100 років тому 28 вересня 1923 року на German Motor Show був презентований перший мотоцикл BMW. Цього числа в нинішнім році BMW Group гучно відзначатиме відразу чотири події:

100-річчя з дня появи першого мотоцикла BMW;

відкриття світового центру BMW Motorrad Welt Berlin;

зміна модельного ряду R 1250 GS;

запуск нової моделі BMW R 1300 GS.

Продавши торік по всьому світу 202 000 мотоциклів, провідний виробник байків 21 червня нинішнього року випустив мільйонний мотоцикл R 1250 GS. Восени на подіум нарешті виведуть довгоочікуваний та утаємничений по зображенню BMW R 1300 GS, що приходить на заміну 1250-му. Навіть у цій публікаціїми замість новачка подаємо фото R 1250 GS, якого восени урочисто проведуть "на заслужений відпочинок".

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У прем’єрного байка, шпигунські фото якого Авто24 піддає сумніву і не публікує, є кілька перлинок. По-перше, це новенький двигун об'ємом 1300 куб. см з піковою потужністю 145,5 к.с. (107 кВт) при 7750 об/хв і крутним моментом 149 Нм при 6500 об/хв. Перевірене часом повітряно-олійне охолодження та ShiftCam залишиться без змін.

По-друге, байк приросте інноваційними переднім і заднім радарами. Перший допомагатиме водієві адаптивним круїз-контролем та пересторогою зіткнень, а другий відслідковуватиме сліпі зони та застерігатиме від зіткнення ззаду. Це все у стандартній комплектації буде інтегроване в нову панель приладів TFT і налаштовані засоби допомоги при керуванні та поворотними фарами.

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Для підсумку зазначимо, що тут не повний перелік прем’єрних байків. Авто24 буде постійно доповнювати список та повідомляти про новинки у царині мотоциклів, квадроциклів, скутерів і навіть комерційних моторолерів, що з появою акумуляторних версій стають популярними у системі міської доставки «від порога до порога» та дистрибуції.