Палитра мотоциклов 2024 модельного года изобилует новинками как маститых мировых производителей, так и региональных, торящих дорогу к признанию. Изучаем список ближайших премьер.

С приходом весны и наступлением тепла и даже летнего зноя большого пробуждения у производителей не произошло. Давать премьеры никто не торопится. В лучшем случае сыпались короткие пресс-релизы, но дальше этого не пошло – в основном мировые и региональные премьеры или старт продаж перенесены на осень.

Правда, одна громкая вечеринка в последнюю декаду июня все-таки прошла. Ее по случаю выпуска мотоцикла под №1 000 000 провел в Берлине немецкий завод BMW Motorrad. И хотя повод по юбилейной машине BMW R 1250 GS был для празднования весомым, менеджеры не удержались и сделали встречу еще более знаковой, раскрыв дату показа новой модели BMW R 1300 GS. Но это будет в сентябре.

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Как видим, осенью не только цыплят считают и свадьбы справляют, но и байки в мир выпускают. Впрочем, исключения в сегменте мотоциклов тоже бывают. Несколько летних премьера новых байков все-таки запланировано. С них и начнем.

Harley-Davidson X440 – дебют 3 июля

Это первая модель, созданная в партнерстве Harley и Hero MotoCorp. Мотоцикл с цепным приводом комплектуется одноцилиндровым двигателем с воздушно-масляным охлаждением объемом 440 кубиков. Он способен развивать мощность под 30 л. с. и 40 Нм крутящего момента, что по силовому потенциалу мощнее известного RE Classic 350 с его 20 л.с. и 27 Нм.

Байк X440 выделяется мускулистым топливным баком, круглой фарой с круглыми светодиодными прожекторами. У него к тому же круглые поворотные плафоны с горизонтальным элементом логотипа Harley-Davidson, что свидетельствует о внимании к деталям. Сзади стоит светодиодный задний фонарь в форме таблетки.

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Ожидается, что панель приборов с цифровым дисплеем будет предлагать Bluetooth для навигации, вызовов и сообщений.

X440 получит разноразмерные колеса – 18-дюймовые передние и 17-дюймовые задние с MRF шинами.



Triumph-Bajaj – дебют 5 июля

Презентация этого байка состоится 27 июня в Лондоне, но его официальный запуск в продажу запланирован на 5 июля в Индии: Triumph разослал приглашение на церемонию запуска нового мотоцикла именно на это число.

Пока о мировой премьере мало информации, долго не было даже шпионских фото. Скупые сообщения указывают, что у него будет два варианта — родстер и скремблёр.

Версия Scrambler позаимствует некоторые элементы дизайна у британских мотоциклов Triumph Bonneville. На раме мотоцикла стоит 400-кубовый одноцилиндровый мотор с жидкостным охлаждением и силовым потенциалом под 35-40 л.с. с крутящим моментом за 40 Нм.

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Новый мотоцикл Triumph-Bajaj пойдет в продажу с передней вилкой USD, задней подвеской с моноамортизатором, дисковыми тормозами, легкосплавными дисками, круглыми фарами.

KTM 300 EXC Hardenduro – дебют в июле

Это тот производитель мототехники, чьи спортивные байки привели к победе на гонках Дакар-2023: первое и второе места на пьедестале после 8 000 километров экстремальной гонки по саудовской пустыне соответственно заняли спортсмены Кевин Бенавидес (Аргентина) и Тоби Прайс (Австрали). Для KTM это по счету уже 19-я победа в самом изнурительном и знаковом внедорожном соревновании.

Нынешним летом производитель выводит в свет сразу несколько моделей. Дата премьеры не указана, сообщается лишь, что новый KTM 300 EXC Hardenduro 2024 будет доступен у официальных дилеров KTM уже в июле.

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А вот в эти июньские дни в дилерские центры завода-производителя поступают премьерные байки KTM EXC (двухтактные – КТМ-150, -250, -300) и EXC-F (четырехтактные – КТМ-250, -350, -450, -). 500) 2024 модельного года.

Упомянутый дебютный для июля KTM 300 EXC Hardenduro разработан под запросы экстремалов. Мотоцикл для преодоления пересеченной местности оснащен множеством специальных защитных деталей, включая закрытые щитки для рук, защиту рабочего цилиндра сцепления, композитную защитную пластину и защиту тормозного диска, что позволит выдержать самые экстремальные рельефные помехи.

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У мотоцикла новое шасси, подвеска с закрытыми картриджами и инновационная технология дроссельной заслонки (TBI) будут способствовать управлению, а обновленный кузов обеспечит лучший радиус действия и реактивное позиционирование.



Kawasaki ZX-4RR – дебют в сентябре



Этот спортивный мотоцикл поступит в продажу в сентябре. Он в традиционном для Kawasaki зеленом цвете, на фоне которого вяжутся черные и красные элементы и проступают буквы логотипа RR.

Новичок RR на своем стальном решетчатом шасси будет держать четырехцилиндровый двигатель DOHC объемом 399 куб. см и мощностью 78,9 л. при 14500 об/мин. У байка есть квикшифтер, исключающий работу с рукояткой сцепления, автоматический тормоз, а также контроль тяги.

На панели размещен полноцветный ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма. Он включает опцию режима трека для отображения времени круга, положения передачи и оборотов более 10 000 об/мин.

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В Англии на новый байк уже формируются заявки. В Америке еще присматриваются, но под тамошнюю аудиторию покупателей производитель уже «подбросил конфету»: сайт Kawasaki USA недавно сообщил, что специально под американских новичков готовится удобная высота сиденья 800 мм.



BMW R 1300 GS – дебют 28 сентября



Выход в свет новичка R 1300 GS именно этого числа не случаен: 100 лет назад 28 сентября 1923 г. на German Motor Show был презентован первый мотоцикл BMW. Этого числа в нынешнем году BMW Group будет громко отмечать сразу четыре события :

100-летие со дня появления первого мотоцикла BMW;

открытие мирового центра BMW Motorrad Welt Berlin;

смена модельного ряда R 1250 GS;

запуск новой модели BMW R1300 GS.

Продав в прошлом году по всему миру 202 000 мотоциклов, ведущий производитель байков 21 июня нынешнего года выпустил миллионный мотоцикл R 1250 GS. Осенью на подиум наконец-то выведут долгожданный и скрытый по изображению BMW R 1300 GS, который приходит на смену 1250-му. Даже в этой публикации вместо новичка подаем фото R 1250 GS, которого осенью торжественно проведут "на заслуженный отдых".

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У премьерного байка, шпионские фото которого Авто24 подвергает сомнению и не публикует, есть несколько жемчужин. Во-первых, это новый двигатель объемом 1300 куб. см с пиковой мощностью 145,5 л. (107 кВт) при 7750 об/мин и крутящим моментом 149 Нм при 6500 об/мин. Проверенное временем воздушно-масляное охлаждение и ShiftCam останется без изменений.

Во-вторых, байк прирастет инновационными передним и задним радарами. Первый будет помогать водителю адаптивным круиз-контролем и предостережением столкновений, а второй будет отслеживать слепые зоны и предостерегать от столкновения сзади. Это все в стандартной комплектации будет интегрировано в новую приборную панель TFT и настроено в средства помощи поворота фар и при управлении.

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Сразу уточним, что здесь не полный список премьерных байков. Авто24 будет постоянно дополнять список и сообщать о новинках в области мотоциклов, квадроциклов, скутеров и даже коммерческих мотороллеров, которые с появлением аккумуляторных версий становятся популярными в системе городской доставки "от порога до порога" и дистрибуции.