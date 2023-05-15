По словам Кая Майклсона, у его мотоцикла есть спираль, которая нагревает пиво.

Известный своими нетрадиционными изобретениями, американец по имени Кай Майклсон вернулся с еще одним изобретением – мотоциклом с пивным двигателем. В репортаже Fox9 Кай рассказал о своем последнем творении, отметив, что мотоцикл «безусловно другой, и мне нравится быть действительно креативным».

Читайте также: Американец потерял McLaren и Rolls-Royce во время урагана.

Примечательно, что мотоцикл включает в себя 14-галонный кет с нагревательным змеевиком вместо газового двигателя. Змеевик помогает нагреть пиво, что дополнительно ускоряет запуск мотоцикла. По словам инноватора, пивной мотоцикл был создан в его гараже в Блумингтоне.

Говоря о своем творении, Кай отметил, что в Блумингтоне растут цены на бензин, в связи с чем он считал, что нет ничего лучше использовать пиво в качестве топлива. Прозванный Рокетменом за то, что он стал первым гражданским лицом, запустившим ракету в космос, Майклсон сказал, что мотоцикл способен развивать скорость до 240 км в час.

"Когда он наливает пиво в кег, жидкость нагревается до 300 градусов, а когда она выходит через сопла в задней части, пиво превращается в перегретый пар, который обеспечивает достаточную тягу, чтобы двигать мотоцикл вперед", – сказал он. Майклсон также сказал, что это может быть любая жидкость, включая Red Bull и Caribou.

Тем не менее, транспортное средство пока попало на несколько местных автосалонов, где заняло первое место. На своём YouTube-канале мужчина также поделился видео, где подробно описал транспортное средство.

Можно предположить, что байк со временем попадет в его музей. Майклсон, являющийся энтузиастом космоса и трюков в кино, за последние несколько лет создал много подобных инноваций и превратил свой дом в музей.