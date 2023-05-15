За словами Кая Майклсона, його мотоцикл має спіраль, яка нагріває пиво.

Відомий своїми нетрадиційними винаходами, американець на ім’я Кай Майклсон повернувся з ще одним винаходом – мотоциклом з пивним двигуном. У репортажі Fox9 Кай розповів про своє останнє творіння, зазначивши, що мотоцикл “безумовно інший, і мені подобається бути дійсно креативним”.

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Примітно, що мотоцикл включає в себе 14-галоновий кет з нагрівальним змійовиком замість газового двигуна. Змійовик допомагає нагріти пиво, що додатково прискорює запуск мотоцикла. За словами інноватора, пивний мотоцикл був створений у його гаражі в Блумінгтоні.

Говорячи про своє творіння, Кай зазначив, що в Блумінгтоні зростають ціни на бензин, у зв'язку з чим він вважав, що нічого краще використовувати його як паливо. Прозваний «Рокетменом» за те, що він став першою цивільною особою, яка запустила ракету в космос, Майклсон сказав, що мотоцикл здатний розвивати швидкість до 240 км на годину.

«Коли він наливає пиво в кег, рідина нагрівається до 300 градусів, а коли вона виходить через сопла в задній частині, пиво перетворюється на перегріту пару, яка забезпечує достатню тягу, щоб рухати мотоцикл вперед», — сказав він. Майклсон також сказав, що це може бути будь-яка рідина, включаючи Red Bull і Caribou.

Тим не менш, транспортний засіб поки що потрапив на кілька місцевих автосалонів, де він зайняв перше місце. На своєму YouTube-каналі чоловік також поділився відео, де детально описав транспортний засіб.

Можна припустити, що байк з часом потрапить до його музею. Майклсон, який є ентузіастом космосу та трюків у кіно, за останні кілька років створив багато подібних інновацій і перетворив свій будинок на музей.