Ураган, що обрушився на США, вимив з гаража McLaren P1, який купили тиждень тому. Власник розкішного суперкара втратив і другий автомобіль через ураган «Іен».

Напередодні в американському штаті Флорида пройшов ураган Ієн, якому фахівці присудили четверту категорію. Стихія зруйнувала десятки будинків та пошкодила лінії електропередач. Багато американців втратили своє майно, включаючи транспортні засоби, які забирав бурхливий потоп. Одним із постраждалих став чоловік на ім'я Ерні, який лише тиждень тому придбав новий суперкар McLaren P1.

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Ерні придбав McLaren P1 у місцевому дилерському центрі лише тиждень тому, витративши майже мільйон доларів. За цей час він майже не мав можливості поїздити на суперкарі. Під час урагану машину спочатку майже повністю затопило, а згодом вимило з гаража. Власнику залишалося лише спостерігати, як дорогий суперкар спливає у невідомому напрямку.

Крім McLaren P1 під час урагану Ерні втратив свій Rolls-Royce Ghost. Чоловік сподівається, що обидва автомобілі вдасться відновити. Однак пошкодження можуть виявитися непоправними. Сам Ерні заявив, що йому дуже шкода, проте головне, що всі залишилися живими.