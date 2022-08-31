Керівник McLaren планує додати позашляховик до лінійки суперкарів і вважає, що це "дуже привабливий сегмент".

McLaren досі не хотіла випустити позашляховик, але це може змінитися найближчим часом. Зрештою, усі його основні конкуренти мають у своєму портфоліо високоякісні моделі, і ці моделі значно підвищили їхні продажі.

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Майкл Лейтерс, який керує McLaren повідомив про намір розширити своє портфоліо позашляховиком. Лейтерс дійсно має великий досвід роботи з такими автомобілями, оскільки він керував розробкою двох з них: Porsche Cayenne і майбутньої Ferrari Purosangue. " Я розробив позашляховик у Ferrari. Я розробив позашляховик у Porsche, тому я люблю позашляховики", — сказав Лейтерс виданню Autocar. "Але ми не зробимо це за мене. Але я вважаю, що це дійсно важливий ринок. Це все ще є, і воно продовжує зростати. Це дуже привабливий сегмент ринку"

З фінансової точки зору це має бути безпрограшна ситуація. Urus більш ніж подвоїв продажі Lamborghini, Macan і Cayenne зробили те саме для Porsche, а DBX склав приблизно половину продажів Aston Martin за перший рік. Давайте не будемо забувати про Purosangue, першу спробу Ferrari створити кросовер, який повинен привернути більше клієнтів, коли він буде запущений.

На заключній ноті Лейтерс продовжував говорити про можливе партнерство з великим автовиробником, не кажучи нічого про чутки про переговори з Audi та BMW. "Ми повинні підтримувати нашу ДНК. Мене не цікавить жоден партнер, який надає мені лише технологію "я теж". Отже, питання полягає в тому, щоб знайти правильного партнера".