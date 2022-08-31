Руководитель McLaren планирует добавить внедорожник в линейку суперкаров и считает, что это "очень привлекательный сегмент".

McLaren до сих пор не хотела выпустить внедорожник, но это может измениться в ближайшее время. В конце концов, все его основные конкуренты имеют в своем портфолио высококачественные модели, и эти модели значительно повысили их продажи.

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Майкл Лейтерс, управляющий McLaren сообщил о намерении расширить свое портфолио внедорожником. Лейтерс действительно имеет большой опыт работы с такими автомобилями, поскольку он руководил разработкой двух из них: Porsche Cayenne и будущей Ferrari Purosangue. "Я разработал внедорожник в Ferrari. Я разработал внедорожник в Porsche, поэтому я люблю внедорожники", – сказал Лейтерс изданию Autocar. "Но мы не сделаем это за меня. Но я считаю, что это действительно важный рынок. Это все еще есть, и оно продолжает расти. Это очень привлекательный сегмент рынка"

С финансовой точки зрения это должна быть беспроигрышная ситуация. Urus более чем удвоил продажи Lamborghini, Macan и Cayenne сделали то же самое для Porsche, а DBX составил примерно половину продаж Aston Martin за первый год. Давайте не будем забывать о Purosangue, первую попытку Ferrari создать кроссовер, который должен привлечь больше клиентов, когда он будет запущен.

На заключительной ноте Лейтерс продолжал говорить о возможном партнерстве с большим автопроизводителем, не говоря ничего о слухах о переговорах с Audi и BMW. "Мы должны поддерживать нашу ДНК. Меня не интересует ни один партнер, который предоставляет мне только технологию "я тоже". Итак, вопрос в том, чтобы найти подходящего партнера".