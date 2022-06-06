Беженцы из Украины иногда удивляют поляков дорогими суперкарами.

В польском Вроцлаве ездит McLaren 570S Spider из Украины. Автомобиль уже неоднократно снимали на фото и видео, и он принял участие в местном пробеге суперкаров.

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McLaren 570S Spider имеет номера Волынской области, хотя в базе данных их пока нет. По всей видимости, авто поставили на учет совсем недавно. К слову, в Украине этот автомобиль не замечали.

Напомним, что суперкар McLaren оснащен 3,8-литровым V8 твин-турбо мощностью 570 л. Он разгоняется до 100 км/ч в 3,2 сек и может развить 328 км/ч.