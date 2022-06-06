Біженці з України іноді дивують поляків дорогими суперкарами.

У польському Вроцлаві їздить McLaren 570S Spider із України. Автомобіль вже неодноразово знімали на фото та відео і він взяв участь у місцевому пробігу суперкарів.

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McLaren 570S Spider має номери Волинської області, хоча в базі даних їх поки що немає. Очевидно, авто поставили на облік зовсім недавно. До речі, в Україні цей автомобіль не помічали.

Нагадаємо, що суперкар McLaren оснащений 3,8-літровим V8 твін-турбо потужністю 570 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,2 сек і може розвинути 328 км/год.