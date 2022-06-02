Правительство планирует отменить нулевую растаможку и обещает облегчить саму процедуру, добавив соответствующий функционал в приложение "Дия".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в ближайшее время будет внедрена облегченная процедура быстрой растаможки автомобилей через “Дию”.

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“Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1.07, но к этому времени будет внедрена облегченная процедура быстрой растаможки автомобилей через “Дию”, – сказал Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в среду в Киеве.

По его словам, все украинцы смогут растаможить автомобили на подъезде к таможенному контролю с автоматической регистрацией и поступлением документов и номеров на дом или с возможностью забрать в определенное время в Центрах регистрации или Центрах предоставления административных услуг.

В то же время Шмыгаль отметил, что стратегия государства в автотранспорте направлена на электромобили и гибридные автомобили.

Премьер также сообщил, что Кабмин уже передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении к налогообложению импорта.

Он отметил, что на сегодня правительство работает над следующим этапом, а именно подписанием Украиной конвенции о вхождении в общее таможенно-транзитное пространство, которое значительно облегчит контроль, таможенное и пограничное оформление, и сделает границы более открытыми.

“Также подписали с господином премьер-министром совместное заявление, создали соответствующую рабочую группу и просим о создании зеркальной рабочей группы с польской стороны. Надеюсь, что в ближайший месяц будем иметь результат”, – добавил он.