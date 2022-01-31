В Украине появится возможность растаможки автомобиля с помощью сервиса Дия. В Минцифре ожидают, что функция станет доступна к концу 2022 года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он добавил, что сейчас над этим работает парламент, поскольку для запуска требуются и законодательные изменения. "Думаю, что до конца этого года есть шанс, что мы это сделаем", – сказал Федоров.

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Известно, что вся процедура растаможки авто будет производиться в автоматическом режиме. Владелец транспорта сможет через Дию получить необходимые документы, подать их в электронной форме, оплатить таможенные платежи и завершить оформление в автоматическом режиме.

Эту долгожданную возможность анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще в мае 2021 года. Еще тогда он заявил, что подобные изменения заметно упростят этот продолжительный процесс и станут толчком к реформе таможни.

Шмыгаль поручил Министерству финансов и Минцифре поработать над проектом, и уже в середине сентября 2021 года Кабмин принял постановление для предоставления возможности растаможки через Дию. Изменение в законе вступило в силу со 2 декабря, и сейчас эта функция находится на стадии тестирования, а эксперимент продлится до 31 декабря 2023 года.